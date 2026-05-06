Un sediu AUR a fost vandalizat după votul moțiunii. Reacția formațiunii politice

Filiala Cluj a Alianței pentru Unirea Românilor a transmis un comunicat de presă în care condamnă ferm actele de vandalism produse asupra sediului formațiunii, incidente care ar fi avut loc după votarea moțiunii. Reprezentanții partidului consideră că astfel de gesturi sunt incompatibile cu principiile unui stat democratic.

Mesajul transmis de filiala AUR Cluj

În comunicatul oficial, organizația politică denunță ferm distrugerile provocate și atrage atenția că acestea nu pot fi justificate ca formă de exprimare politică.

Filiala AUR Cluj a transmis:

„Filiala AUR Cluj condamnă ferm actele de vandalism petrecute asupra sediului nostru după votarea moțiunii. Considerăm inadmisibil ca într-un stat democratic anumite persoane să înțeleagă exprimarea opiniilor politice prin distrugere, intimidare și violență!

Spargerea geamurilor și vandalizarea unui sediu politic nu reprezintă un act de democrație, ci o manifestare care contravine valorilor unui dialog civilizat și respectului reciproc ce trebuie să existe într-o societate normală, iar transmiterea unor mesaje prin astfel de practici nu va intimida filiala AUR Cluj și nici nu ne va abate de la drumul nostru, ne vom continua activitatea cu aceeași determinare și vom lucra în continuare pentru interesele cetățenilor, indiferent de încercările unor persoane de a crea tensiuni sau de a exercita presiuni asupra noastră.

Pentru noi, AUR, interesul cetățenilor rămâne prioritatea principală și este un principiu de la care nu vom abdica, credem într-o Românie construită prin dialog, respect și implicare civică, nu prin vandalism și agresivitate.

Suntem convinși că autoritățile vor dentifica persoanele responsabile și vor lua măsurile legale care se impun.”

Reacția filialei și poziția politică

În mesajul transmis public, reprezentanții formațiunii subliniază că astfel de acțiuni nu vor influența activitatea politică a organizației și nu vor modifica direcția anunțată de conducere.

Aceștia afirmă că își vor continua activitatea politică și implicarea în sprijinul cetățenilor, în ciuda incidentului semnalat.