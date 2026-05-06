Primul robot budist și-a preluat atribuțiile. S-a rugat în templu și a participat la un ritual de purificare

Sursă: Korea Herald

Un eveniment fără precedent a avut loc la Templul Jogyesa Temple din Seul, unde a fost prezentat oficial primul robot umanoid care îndeplinește rolul de călugăr budist. Debutul a avut loc cu doar câteva zile înainte de sărbătoarea nașterii lui Buddha, celebrată pe 24 mai.

Robotul „călugăr” care a participat la ceremonii religioase

În curtea principală a templului, robotul humanoid a fost prezentat în cadrul unei ceremonii religioase desfășurate în jurul orei 10 dimineața. Cu o înălțime de aproximativ 130 de centimetri, acesta a fost îmbrăcat în veșminte tradiționale budiste și a participat la rugăciuni alături de călugări, cu palmele împreunate într-un gest de meditație.

Dispozitivul, denumit G1 și dezvoltat de compania Unitree Robotics, a primit în cadrul ceremoniei numele dharmic „Gabi”, în cadrul unui ritual organizat de ordinul Jogye Order of Korean Buddhism, scrie Korea Herald .

Ritualuri tradiționale adaptate pentru un robot

Evenimentul a inclus și ritualul „sugye”, o ceremonie budistă în care participanții își asumă angajamentul față de Buddha, învățăturile sale și comunitatea monahală. Momentul a fost descris ca o premieră absolută, fiind pentru prima dată când un robot umanoid participă la o astfel de ceremonie.

Robotul Gabi a luat parte și la ritualul „yeonbi”, o practică de purificare rezervată în mod tradițional novicilor, în care aceștia primesc simbolic mici marcaje de tămâie pe brațe. În cazul robotului, acest moment a fost reinterpretat prin aplicarea unui autocolant cu tematică de festival al lampioanelor și prin plasarea unui colier de rugăciune cu 108 mărgele în jurul gâtului.

Cele cinci precepte budiste reinterpretate pentru inteligența artificială

În cadrul ceremoniei, cele cinci precepte budiste au fost adaptate simbolic pentru robotul-călugăr. Acestea au inclus reguli precum protejarea vieții, evitarea deteriorării altor roboți sau bunuri, respectul și obediența față de oameni, evitarea comportamentului înșelător și conservarea energiei prin evitarea supraîncărcării.

Evenimentul de la Jogyesa Temple este considerat un moment simbolic care îmbină tradiția religioasă cu dezvoltarea tehnologică, marcând o premieră în interacțiunea dintre spiritualitate și inteligență artificială.