Oana Țoiu, criticată dur după numirea consulului la Odesa. Comunitatea românească cere retragerea oficialului

Zeci de organizații ale românilor din regiunea Odesa au reacționat după numirea lui Doru Liciu în funcția de consul al României la Odesa, o decizie administrativă luată pe 29 aprilie. Nemulțumirile au fost transmise public și vizează temeri legate de modul în care această schimbare ar putea influența relația dintre comunitatea românească din zonă și autoritățile locale.

Scrisoare deschisă transmisă Oanei Țoiu

Într-o scrisoare deschisă adresată ministrului de Externe Oana Țoiu, reprezentanți ai comunității românești din regiunea Odesa își exprimă îngrijorarea față de această numire, pe care o consideră problematică în actualul context regional.

Semnatarii documentului precizează că respectă în totalitate cadrul legal și prerogativele statului român în ceea ce privește numirea diplomaților, subliniind că nu contestă aceste competențe instituționale. Totuși, aceștia atrag atenția asupra situației concrete a românilor din sudul Ucrainei și asupra dificultăților cu care aceștia se confruntă în prezent.

Temeri legate de relația diplomatică și comunitară

Reprezentanții organizațiilor avertizează că actualul context, marcat de riscuri de securitate și de presiuni asupra identității culturale și lingvistice, face esențial un dialog constant și eficient între România și comunitățile sale din afara granițelor.

În viziunea lor, deciziile privind reprezentarea diplomatică în regiuni sensibile, precum sudul Ucrainei, ar fi trebuit să fie precedate de o consultare mai amplă cu românii din teritoriu, care cunosc direct realitățile locale și provocările existente.

Contextul închiderii și redeschiderii consulatului

Semnatarii scrisorii amintesc și faptul că activitatea consulatului a fost suspendată în februarie 2022, în contextul invaziei ruse în Ucraina, moment care a afectat semnificativ comunitatea românească din regiune.

Reluarea parțială a activității în toamna anului 2025 a fost percepută de aceștia ca un semnal pozitiv și ca un pas important spre normalizarea sprijinului diplomatic oferit de statul român în zonă.