Ce este hantavirusul, infecție depistată și în România. Medic: „Poate provoca forme grave de boală”

Cazurile de infectare cu hantavirus rămân extrem de rare în România, însă medicii atrag atenția că boala poate avea forme severe atunci când apare. Potrivit Prof. Univ. Dr. Simin-Aysel Florescu, managerul Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale Dr. Victor Babeș, în ultimii ani a existat un singur pacient confirmat și tratat în unitatea medicală, acesta fiind externat ulterior.

De-a lungul timpului au existat și alte suspiciuni de infecție, însă testele au infirmat diagnosticul. Medicul subliniază că nu este vorba despre o problemă majoră de sănătate publică în România, unde cazurile sunt sporadice.

Cum se transmite virusul

Hantavirusul face parte din categoria zoonozelor, adică boli care se transmit de la animale la om. În acest caz, sursa o reprezintă rozătoarele. Virusul ajunge la oameni prin inhalarea particulelor provenite din dejecțiile uscate ale șoarecilor sau șobolanilor. Riscul apare mai ales în spații închise și necurățate mult timp, precum magazii, poduri, beciuri sau anexe unde există infestări cu rozătoare.

Medicul explică faptul că infecția nu se transmite ușor și că nu toate rozătoarele sunt infectate. Pericolul apare în special atunci când oamenii fac curățenie în astfel de spații și ridică în aer particulele contaminate fără măsuri de protecție.

Două forme de boală, una poate fi foarte gravă

Specialiștii spun că hantavirusurile pot provoca două forme principale de boală. Prima este o formă respiratorie, asemănătoare unei pneumonii interstițiale, care începe adesea cu simptome asemănătoare gripei și se poate agrava ulterior. A doua formă este mult mai severă și poate provoca sindrom hemoragic și insuficiență renală. Aceasta are un grad ridicat de mortalitate și necesită îngrijire medicală complexă.

„Sunt nişte virusuri care sunt destul de agresive şi care pot determina cam două tipuri de forme de boală”, a explicat Prof. Univ. Dr. Simin-Aysel Florescu, pentru News.ro. Medicul a precizat că, în majoritatea infecțiilor virale, nu există un tratament direct împotriva virusului, iar evoluția depinde mult de reacția organismului și de tratamentul de susținere administrat pacientului.

România este pe harta infecțiilor, dar cu puține cazuri

Potrivit specialiștilor, România se află printre țările europene unde au fost documentate infecții cu hantavirus, însă numărul cazurilor rămâne foarte redus. Datele raportate de Institutul Național de Sănătate Publică arată că anual sunt înregistrate doar câteva cazuri. Tocmai raritatea lor face ca aceste infecții să fie uneori dificil de diagnosticat rapid. Autoritatea Națională pentru Cercetare atrage atenția că este nevoie de dezvoltarea infrastructurii de diagnostic și de extinderea cercetărilor privind bolile zoonotice și emergente.

Specialiștii spun că modificările climatice, mobilitatea crescută și schimbările din relația dintre oameni și mediu pot influența apariția și răspândirea unor boli considerate până acum rare.