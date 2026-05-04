Cum a fost tratată minim invaziv o femeie cu o afecțiune cardiacă complexă

Gianina, în vârstă de 58 de ani, a fost diagnosticată la 30 de ani cu o afecțiune cardiacă complexă: prolaps de valvă mitrală. Boala face ca în timpul contracțiilor cardiace, foițele valvei mitrale să nu se închidă corespunzător. Astfel, în unele cazuri, poate să apară în timp regurgitare sau insuficiență mitrală, adică întoarcerea sângelui din ventriculul stâng în atriul stâng în timpul contracției.

În ultimii ani, boala se agravase atât de mult încât Gianina a dezvoltat și insuficiență cardiacă , cu dispnee și intoleranță la efort, prin suprasolicitarea inimii. Femeia obosea chiar și la cele mai mici eforturi. În cele din urmă, s-a programat la un cardiolog, care i-a spus că are nevoie de tratament chirurgical. Situația era cu atât mai complicată cu cât Gianina avusese și cancer. La 39 de ani, fusese operată și urmase tratament pentru cancer mamar, iar la 48 de ani trecuse printr-o histerectomie totală.

Aflată în fața unei noi indicații chirurgicale, pacienta s-a programat la Spitalul Clinic SANADOR. A fost preluată de Prof. Dr. Victor Costache, medic primar chirurgie cardiovasculară și șeful Secției de Chirurgie Cardiovasculară de la Spitalul Clinic SANADOR.

În urma evaluării medicale amănunțite, realizată prin investigații minuțioase, pacienta a primit un diagnostic grav: regurgitare mitrală severă și regurgitare tricuspidiană moderat-severă secundară afectării mitrale. În acest context, fibrilația atrială instalată recent a agravat simptomatologia și a contribuit la insuficiența cardiacă.

Ca metodă de tratament, Prof. Dr. Costache i-a recomandat o intervenție chirurgicală minim invazivă, prin care ambele valve afectate ale inimii urmau să fie reparate în același timp operator, cu asigurarea celor mai bune rezultate.

Dincolo de avantajele abordului endoscopic, cu recuperare mai rapidă, atunci când specificul cazului permite, repararea valvelor inimii poate oferi rezultate pe termen lung foarte bune și evită, de regulă, riscurile asociate protezării valvulare (de exemplu, tratament prin anticoagulare pe toată durata vieții atunci când sunt folosite valve mecanice).

Gianina a fost de acord cu tratamentul chirurgical recomandat și a fost programată în scurt timp pentru intervenție. Operația salvatoare, deosebit de dificilă, s-a realizat prin minitoracotomie dreaptă videoasistată, sub circulație extracorporală, și a implicat plastie de valvă mitrală cu neocordaje și sutura unui inel 4D, cu plastie tricuspidiană cu inel.

Intervenția s-a finalizat cu succes, în ciuda faptului că a fost îngreunată de intervențiile chirurgicale anterioare la sân și de radioterapia care fusese administrată în aceeași zonă. Postoperator, Gianina a avut o evoluție bună, s-a recuperat rapid și și-a reluat activitățile obișnuite, respectând cu strictețe controalele periodice.

