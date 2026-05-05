Aproape 1 milion de români suferă de astm. Medicii avertizează: Boala este subestimată, iar mulți pacienți ignoră tratamentul de fond

Sursă: Realitatea.net

Aproape un milion de români suferă de astm, o afecțiune frecvent subestimată, atrag atenția reprezentanții Spitalului Clinic CF Timișoara. Medicii subliniază că boala poate fi ținută sub control doar prin monitorizare constantă și respectarea tratamentului.

Specialiștii avertizează că mulți pacienți se tratează doar atunci când apar simptomele, ignorând terapia de fond, ceea ce crește riscul de agravare și spitalizare. Mesajul vine în contextul marcării Ziua Mondială a Astmului.

Boală subestimată, tratată greșit de pacienți

”Astmul poate fi ţinut sub control, dar, pentru asta, este nevoie de monitorizare şi tratament. În România, numărul pacienţilor cu astm se apropie de 1 milion. Boala este, însă, subestimată. Mai mult, nu puţini sunt cei care se tratează doar în momentul în care apar simptomele, fără a mai respectă terapia de fond, riscând exacerbarea bolii, ceea ce poate duce la spitalizare. Astăzi, în întreagă lume, se marchează Ziua Mondială a Astmului. În Europa, unu din zece copii şi unu din 15 adulţi suferă de astm”, transmit reprezentanţii Spitalului Clinic CF Timişoara.

”Tuse persistentă, mai ales noaptea sau dimineaţa devreme, senzaţia de lipsa de aer, respiraţia şuierătoare şi presiunea în piept sunt principalele semne ale afecţiunii. De cele mai multe ori, însă, pacienţii ajung la medic abia atunci când aceste simptome devin greu de controlat. Astmul nu este o boală care apare brusc, ci în timp, iar principalii factori declanşatori sunt poluarea, fumul de ţigară, alergiile sau infecţiile respiratorii, ceea ce face ca afecţiunea să se numere printre cele mai frecvente boli cronice respiratorii”, precizează sursa citată.

Diagnosticul se bazează pe investigații specifice

Diagnosticul se stabileşte în urma unui consult de specialitate şi a unor investigaţii specifice. De bază este spirometria, testul care măsoară capacitatea pulmonară şi gradul de obstrucţie a căilor respiratorii. În cabinetul de pneumologie din cadrul Ambulatoriului Spitalului Clinic CF Timişoara, pacienţii beneficiază de consult şi teste gratuite, în baza trimiterii de la medicul de familie.