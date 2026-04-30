Suplimentul pe care multă lume îl consumă, dar care poate fi toxic. Semnal de alarmă tras de un neurolog

Un medic neurolog atrage atenția că anumite suplimente, aparent inofensive, pot deveni periculoase dacă sunt consumate în exces. Potrivit specialistului, supradozarea unor vitamine poate avea efecte negative asupra sistemului nervos, inclusiv asupra neuronilor senzoriali.

Suplimentul care poate fi toxic

Organismul are nevoie de vitamine și minerale pentru a funcționa corect, iar majoritatea pot fi obținute printr-o alimentație echilibrată. Cu toate acestea, multe persoane aleg să ia suplimente zilnic, fără a lua în calcul riscurile asociate consumului în cantități mari.

Baibing Chen explică faptul că nu toate vitaminele sunt lipsite de pericole. Deși sunt disponibile fără prescripție medicală, unele pot deveni toxice, mai ales cele solubile în grăsimi, precum vitaminele A, D, E și K, care se pot acumula în organism. Chiar și vitaminele solubile în apă, cum sunt cele din complexul B sau vitamina C, nu sunt întotdeauna complet sigure dacă sunt consumate în exces, scrie Click Sanatate.

Advertising

Advertising

Specialistul atrage în mod deosebit atenția asupra vitamina B6, esențială pentru metabolismul proteinelor și carbohidraților și pentru formarea hemoglobinei. Aceasta se regăsește în mod natural în alimente precum carnea de porc, carnea de pasăre, arahidele, soia, ovăzul sau bananele.

Cu toate acestea, la doze ridicate, vitamina B6 poate deveni toxică. Medicul explică faptul că excesul afectează transmiterea semnalelor nervoase, putând duce la deteriorarea neuronilor senzoriali și la degenerarea fibrelor nervoase. Consecințele pot include simptome precum amorțeală, furnicături, senzație de arsură, durere sau probleme de echilibru.

Această afecțiune, cunoscută sub numele de neuropatie periferică, apare atunci când creierul primește informații senzoriale distorsionate sau incomplete. Important de reținut este că riscul nu vine neapărat dintr-o doză mare administrată ocazional, ci din acumularea în timp.

Ce susține specialistul

Medicul a oferit și exemplul unui pacient care consuma zilnic mai multe produse, multivitamine, băuturi energizante și suplimente pentru stres și somn, fără să realizeze că toate conțineau vitamina B6. În timp, acest obicei a dus la apariția neuropatiei, iar recuperarea nu a fost completă nici după oprirea suplimentelor.

Avertismentele sunt susținute și de alte autorități medicale, care subliniază că dozele mari, de peste 200 mg pe zi, pot provoca pierderea sensibilității la nivelul membrelor. Deși în unele cazuri simptomele se pot ameliora după întreruperea administrării, există situații în care efectele devin permanente, mai ales după utilizarea îndelungată, scrie aceeași sursă.

În general, specialiștii recomandă ca aportul zilnic de vitamina B6 din suplimente să nu depășească 10 mg, cu excepția cazurilor în care există o indicație medicală clară.

Concluzia medicilor este că suplimentele pot fi utile, dar trebuie administrate cu atenție, în funcție de nevoile reale ale organismului și, ideal, la recomandarea unui specialist.

