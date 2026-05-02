Poliția, în pragul unui exod de personal: Proiectul privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul ar putea bloca sistemul. Zelca: „Vom contesta legea la CCR”

Sursă: Realitatea PLUS

Sindicaliștii din Poliție susțin că sistemul ar putea pierde un număr mare de angajați, după ce Guvernul a aprobat un proiect care vizează cumulul pensiei cu salariul la stat. Aceștia spun că măsura ar afecta direct atât angajații, cât și funcționarea instituțiilor, conform Realitatea PLUS.

Potrivit propunerii, persoanele care beneficiază de pensie de serviciu sau pensie militară ar urma să renunțe la 85% din venit dacă aleg să continue să lucreze în sectorul public. Reprezentanții sindicatelor avertizează că măsura ar putea duce la plecări masive din sistem, mai ales în cazul celor care au revenit în activitate după pensionare și ocupă funcții importante. Aceștia susțin că proiectul ar afecta inclusiv domenii unde experiența acumulată este esențială, iar lipsa personalului calificat s-ar resimți rapid.

Lider sindical: proiectul ar putea fi blocat la Curtea Constituțională

Liderul SNPPC, Vasile Zelca, a explicat că proiectul este încă în fază de lege și trebuie să treacă prin Parlament, existând posibilitatea să fie contestat:

„În primul rând vorbim de un proiect de lege, el va ajunge în Parlament și trebuie votat în Parlament. Am mai avut astfel de proiecte care au picat la filtrul CCR, pentru că în primul rând încalcă dreptul la muncă stabilit în Constituție. E o discriminare gravă între militari, între ce erau ofițeri de serviciu de fapt și ce erau ofițeri din sistemul public de pensii.

Dar cel mai grav este că, în acest moment, sistemul se va bloca de la sine, pentru că foarte mulți foști polițiști, foști magistrați, lucrează în domenii cheie datorită expertizei și experienței pe care o au. De fapt, principalul beneficiar, cu ghilimele de rigoare, principalul afectat sunt cetățenii. Gândiți-vă că în poliția locală sunt foarte mulți foști polițiști, în multe domenii foarte importante ale statului român sunt foarte mulți foști polițiști care lucrează”, a declarat Zelca pentru Realitatea PLUS.