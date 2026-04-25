Imagini cu momentul în care drona rusească, cu încărcătură explozibilă, a fost detonată. Resturi de dronă, descoperite și în județul Tulcea

Sursă: Realitatea PLUS

Au apărut primele imagini cu momentul în care drona rusească, cu încărcătură explozibilă, care a căzut sâmbătă în municipiul Galați, a fost detonată de o echipă de specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații. De asemenea, mai multe resturi de drone rusești au căzut și pe teritoriul județului Tulcea.

”Fragmentele de dronă căzute în dimineața zilei de 25 aprilie într-o zonă locuită din municipiul Galați a fost neutralizată, în jurul orei 14.20, de o echipă de specialiști ai Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Român de Informații.

Detonarea controlată a avut loc pe malul lacului Brateș, într-o zonă special amenajată, cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat operațiunea”, a transmis MApN printr-un comunicat de presă.

Potrivit reprezentanților instituției, locul pentru neutralizare a fost ales astfel încât traseul pe care s-a făcut deplasarea fragmentelor de dronă, cu un vehicul militar, să fie cât mai scurt posibil.

”Evacuarea temporară a populației de pe traseu s-a realizat sub coordonarea IGSU, cu sprijinul Poliției și Jandarmeriei, până la trecerea convoiului. Măsurile adoptate au avut caracter preventiv și au vizat eliminarea oricărui risc pentru populație și mediul înconjurător.

Cetățenii sunt rugați să respecte recomandările autorităților și să urmărească informările oficiale transmise prin canalele instituționale”, a mai afirmat sursa citată.

MApN: Resturi de dronă, găsite în zona unei ferme din judeţul Tulcea

De asemenea, mai multe resturi de drone rusești au fost găsite în zona unei ferme din judeţul Tulcea, informează MApN

”Ministerul Apărării Naţionale a fost informat, în cursul zilei de sâmbătă, 25 aprilie, despre faptul că în zona unei ferme de lângă localitatea Văcăreni, din judeţul Tulcea, a fost semnalată existenţa unor fragmente de dronă”, anunţă instituţia.

Perimetrul a fost securizat de membri ai Poliţiei de Frontieră, iar o echipă mixtă formată din specialişti din Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii se deplasează la faţa locului pentru a cerceta situaţia şi a ridica fragmentele în vederea expertizării.



Cazul este preluat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.



