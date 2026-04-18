De partea cealaltă, Donald Trump a declarat că a purtat noi discuții cu Teheranul, iar liderii iranieni au fost de acord să renunțe la a mai sprijini grupări teroriste precum Hamas. De asemenea, o nouă rundă de negocieri ar putea avea loc luni în Pakistan.

Teheranul pune lacătul iar pe Ormuz. Trump a luat foc

Armistițiul privind redeschiderea strâmtorii Ormuz este din nou sub presiune. Iranul a impus din nou restricții și amenință cu blocarea totală a traficului dacă Statele Unite ale Americii mențin blocada asupra porturilor sale.

Înainte de revenirea Teheranului asupra deciziei, Donald Trump anunțase că are vești bune după discuțiile cu Iranul.

„Se pare că lucrurile merg foarte bine în Orientul Mijlociu cu Iranul. Negociem în weekend.

Mă aștept ca lucrurile să meargă bine. Multe dintre aceste lucruri au fost negociate deja.”, a zis Donald Trump, președintele SUA.

La polul opus, Qalibaf, unul dintre principalii reprezentanți ai Iranului în negocierile cu SUA, îl acuză pe Donald Trump că minte și a făcut ”șapte afirmații false într-o oră” - fără, însă, a specifica la ce declarații se referă.

Trump susține că diferențele dintre declarații au la bază un interes politic.

REPORTER: Iranul spunea altceva. Așadar la ce s-a lucrat?

DONALD TRUMP: Bineînțeles că o să spună altceva ca să mulțumească anumiți oameni.

Între timp, Trump a anunțat pe rețelele sociale că se pregătește de marea întâlnire cu liderul Chinei, Xi Jinping, despre care spune că este posibil să fie una istorică.