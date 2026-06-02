Danemarca nu dă înapoi: Schimbă guvernul, dar nu politicile dure de migrație

Sursă: Agerpres

Noul guvern de centru-stânga, format din patru partide, din Danemarca își propune să continue politicile de migrație dure ale țării, a declarat prim-ministrul Mette Frederiksen într-o conferință de presă la Copenhaga alături de ceilalți lideri de formațiuni politice.

'Vor exista o serie de măsuri mai stricte. Suntem de acord asupra acestui lucru', a declarat Frederiksen, o social-democrată care este prim-ministru din 2019, în timp ce coaliția și-a prezentat programul marți.



Discuțiile de coaliție au durat mai mult decât de obicei, noii parteneri de guvernare având opinii diferite cu privire la politica de migrație.



La aproape zece săptămâni după alegerile parlamentare, Frederiksen a anunțat formarea unui guvern minoritar cu Partidul Popular Socialist, partidul conservator-liberal Venstre și Moderații de centru.



Alianța Roșu-Verde, de stânga, și Alternativa, un partid ecologist, vor ajuta coaliția să obțină majorități în parlament.



Guvernele minoritare sunt comune în Danemarca, dar nu trebuie să aibă o majoritate adversă dacă vor să supraviețuiască.



Printre promisiunile făcute de noua coaliție se numără consultațiile stomatologice gratuite, eliminarea taxei pe valoarea adăugată la fructe și legume, călătoriile gratuite cu transportul public până la vârsta de 22 de ani, reduceri de impozite pentru persoanele cu venituri mari și pentru întreprinderi și creșteri de impozite pentru cei mai săraci pensionari.



În anumite condiții, sărbătoarea legală Store Bededag, abolită în 2022 pentru a stimula cheltuielile de apărare, va fi reintrodusă. Școlile de stat și fermele de porci de reproducție vor avea de asemenea noi beneficii.



Frederiksen își conduce al treilea cabinet după alegerile din 2019 și 2022. Ea își va prezenta noul guvern miercuri.



Se crede că acesta îl va include probabil pe Lars Lokke Rasmussen, ministru de externe în ultimul guvern. Moderații fostului prim-ministru au fost în coaliție cu social-democrații lui Frederiksen și cu partidul Venstre în guvernul anterior.