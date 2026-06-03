Atac în regiunea Donețk: șapte civili uciși într-un autobuz

Sursă: Realitatea.Net

Un atac cu dronă asupra unui autobuz care circula pe ruta Moscova–Simferopol s-a soldat cu șapte morți și 11 răniți în regiunea Donețk, aflată sub controlul Rusiei, potrivit autorităților locale instalate de Moscova.

„La Ienakievo, o dronă a lovit un autobuz Moscova-Simferopol; potrivit informaţiilor preliminare, şapte civili au fost ucişi. Alte unsprezece persoane au suferit răni de gravitate variabilă şi toate primesc îngrijirile necesare”, a scris pe Telegram Denis Puşilin, şeful administraţiei locale instituite de Rusia, transmite AFP.

Potrivit Ministerului Apărării din Rusia, 354 de drone ucrainene au fost doborâte în noaptea de marţi spre miercuri deasupra Rusiei.

Guvernatorul regiunii ruse Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a raportat că 50 de drone au fost doborâte numai în această regiune.

În Ucraina, în oraşul Herson (sud), o femeie de 86 de ani a fost ucisă într-un atac cu drone ruseşti, potrivit şefului administraţiei militare locale, Iaroslav Şanko.