Incident neobișnuit în Japonia. Un bărbat a fost atacat de un urs în incinta unei fabrici

Sursă: realitatea.net

Un incident extrem de grav a avut loc în Japonia, unde patru persoane au fost rănite după ce au fost atacate de un urs chiar în incinta combinatului siderurgic Fukushima Steel Works. Victimele au suferit leziuni ușoare și moderate, iar autoritățile au intrat în alertă maximă. Iată cum s-a produs atacul neobișnuit în zona industrială.

Intervenție de urgență pe platforma industrială

Echipele de poliție și echipajele de pompieri au fost trimise de urgență într-o zonă rezidențială din districtul Sasakino, în urma unui apel la numărul de urgență efectuat chiar de pe platforma combinatului siderurgic. Angajații companiei au alertat autoritățile cu privire la faptul că mai mulți colegi de-ai lor au fost atacați în mod violent de un urs pătruns în incintă.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale fabricii au surprins momentele de panică. În înregistrări se poate observa cum un urs negru urmărește un angajat în apropierea intrării principale în complex, îl pune la pământ, iar ulterior fuge spre una dintre clădirile administrative.

Animalul sălbatic, căutat în incinta fabricii

Până marți seară, forțele de ordine nu reușiseră încă să captureze animalul. Din primele informații, autoritățile suspectează că ursul s-a refugiat și se ascunde în interiorul uneia dintre clădirile aflate pe imensa proprietate a combinatului, perimetrul fiind în continuare securizat pentru a preveni alte incidente.

Japonia adăpostește în mod nativ două specii de urși: ursul negru asiatic, prezent în zonele muntoase și forestiere ale insulelor principale, și ursul brun, de dimensiuni mult mai mari, al cărui habitat este restrâns pe insula Hokkaido din nordul arhipelagului.

Un nou record al atacurilor în Japonia

Acest incident survine în contextul unei crize tot mai acute legate de gestionarea faunei sălbatice în statul asiatic. Datele statistice oficiale arată că numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma atacurilor de urs în Japonia a atins un record istoric îngrijorător pe parcursul anului trecut, în 2025.

Specialiștii pun această prezență agresivă pe seama penuriei de hrană din habitatele lor naturale, fenomen care împinge animalele tot mai aproape de așezările umane și de zonele industriale populate.