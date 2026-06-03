20.000 de angajați din Sănătate, în stradă: PROTEST masiv împotriva noii legi a salarizării
Protest Sănătate
A început cel mai mare protest al angajaților din Sănătate față de noua lege a salarizării. De la ora 10.00, aproape 20.000 de angajați din sistemul medical sunt în stradă pentru a-și striga nemulțumirile în fața Guvernului și, mai apoi, a Parlamentului.
UPDATE 9:20 - Sindicaliştii SANITAS resping ”categoric” proiectul noii legi a salarizării, pe care o consideră ”inechitabilă, incompletă şi profund defavorabilă angajaţilor din sistemele publice de sănătate şi asistenţă socială” şi protestează, miercuri, la Bucureşti. Sindicaliştii susţin că, pentru mai mult de jumătate dintre salariaţi, veniturile vor fi plafonate sau chiar vor scădea.
UPDATE 7:30 - Sindicaliștii din întreaga țară se îndreaptă spre București cu autocarele. Imagini cu aceștia din toată țara au fost încărcate miercuri dimineață pe pagina de Facebook a Fderației Sanitas.
Sindicaliști din județele Bacău, Vaslui, Dolj, Gorj, Olt, Brașov, Tulcea, Hunedoara, Mureș și Harghita și-au anunțat participarea la protestul de astăzi din Capitală.
ȘTIREA INIȚIALĂ
Sindicatele atrag atenția că noua lege aduce pierderi uriașe pentru toate categoriile. Spre exemplu, un asistent ar putea pierde până la 1.200 de lei brut, un medic până la 1.500 de lei, iar mai multe sporuri au fost reduse drastic.
Din fața Guvernului, protestatarii pleacă în marș până la Palatul Parlamentului unde vor continua manifestația. Sindicatele nu exclud declanșarea unei greve generale și spun că mulți oameni vor pleca din sistem. Tot astazi protestează și sindicatele din finanțe.
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