Sondaj INSCOP: Românii vor schimbarea clasei politice și un stat mai protector

Românii își exprimă tot mai clar nemulțumirea față de clasa politică, peste două treimi dintre respondenți cerând o schimbare completă, potrivit unui sondaj INSCOP, care evidențiază în același timp dorința oamenilor pentru stabilitate politică și reforme economice continue.

Astfel, potrivit sursei citate, 87.8% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia "România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice", în timp ce 7.5% sunt oarecum de acord. 1.3% sunt oarecum împotriva acestei afirmaţii, iar 2% sunt total împotrivă.. Ponderea non-răspunsurilor este de 1.3%.

Afirmaţia "Este momentul unei schimbări complete a clasei politice" întruneşte acordul total al 68.7% dintre cei chestionaţi. 15.8% sunt oarecum de acord cu afirmaţia, 5.9% oarecum împotrivă, iar 6.3% sunt total împotrivă. 3.2% nu ştiu sau nu răspund.

Protecția populației vs. plata datoriilor

46.9% dintre respondenţi sunt total de acord cu afirmaţia "Statul trebuie să protejeze populaţia chiar şi cu riscul de a nu ne mai putea plăti datoriile", în timp ce 23.1% sunt oarecum de acord. 9.6% sunt oarecum împotrivă, iar 15.8% sunt total împotrivă. 4.6% nu ştiu sau nu răspund.

Sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei: votanţii AUR, persoanele cu educaţie primară, locuitorii din mediul rural. Sunt împotriva afirmaţiei într-un procent mai mare decât media: votanţii PNL şi USR, tinerii sub 30 de ani, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti.

Continuarea reformelor economice nepopulare

Întrebaţi în ce măsură sunt de acord cu afirmaţia: "Reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare", 45.6% dintre cei intervievaţi spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord, în timp ce 6.8% sunt oarecum împotrivă şi 19.9% total împotrivă. Ponderea non-răspunsurilor este de 6.6%.

Votanţii PNL şi USR, cei cu educaţie superioară, locuitorii din Bucureşti şi angajaţii din sectorul public sunt de acord cu afirmaţia dată într-o proporţie mai mare decât restul populaţiei.

Metodologia sondajului

Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eşantionului simplu aleator fiind de 1100 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupaţie) pentru populaţia neinstituţionalizată a României, cu vârsta de 18 ani şi peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.