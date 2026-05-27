Realitatea.NET
Actual· 1 min citire

Miruță nu exclude varianta unui guvern interimar până în toamnă: „Guvernul funcționează, ministerele funcționează”. Ce spune despre tehnocrați – VIDEO

27 mai 2026, 11:30
Ministrul Apărării, Radu Miruță

Ministrul Apărării, Radu Miruță

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea.Net

Ministrul USR Radu Miruță nu exclude posibilitatea ca actuala criză politică, generată de demiterea guvernului Bolojan, să se prelungească. Miruță a transmis miercuri dimineață că nu exclude varianta unui interimat până în toamnă, mai ales că este sceptic în privința unui guvern tehnocrat.

"Decizia fermă a USR înainte de votul PSD–AUR a fost că nu va mai face coaliție cu PSD și nici cu oameni așa-ziși tehnocrați, care au carnet de partid pe care îl ascund în funcție de interese. În politică trebuie să ai încredere pentru a merge mai departe, iar încrederea aceasta în PSD nu există.

Tehnocrat în România, așa cum am văzut lucrurile în cele trei ministere în care am avut onoarea să lucrez, în rare situații înseamnă un om care chiar nu are conotații politice", a declarat Miruță.

Citește și:

Mai multe articole despre

radu miruță, guvern interimar, ilie bolojan, USR, PSD

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Actual

Mai Multe