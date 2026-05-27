Miruță nu exclude varianta unui guvern interimar până în toamnă: „Guvernul funcționează, ministerele funcționează”. Ce spune despre tehnocrați – VIDEO
Ministrul Apărării, Radu Miruță
Ministrul USR Radu Miruță nu exclude posibilitatea ca actuala criză politică, generată de demiterea guvernului Bolojan, să se prelungească. Miruță a transmis miercuri dimineață că nu exclude varianta unui interimat până în toamnă, mai ales că este sceptic în privința unui guvern tehnocrat.
"Decizia fermă a USR înainte de votul PSD–AUR a fost că nu va mai face coaliție cu PSD și nici cu oameni așa-ziși tehnocrați, care au carnet de partid pe care îl ascund în funcție de interese. În politică trebuie să ai încredere pentru a merge mai departe, iar încrederea aceasta în PSD nu există.
Tehnocrat în România, așa cum am văzut lucrurile în cele trei ministere în care am avut onoarea să lucrez, în rare situații înseamnă un om care chiar nu are conotații politice", a declarat Miruță.
