Bărbat din Sibiu, transportat în stare gravă la spital după ce și-a dat foc intenționat. Are arsuri pe 80% din corp

Un bărbat de 55 de ani din localitatea Roandola, județul Sibiu, a ajuns în stare gravă la spital după ce și-ar fi dat foc intenționat, miercuri dimineață. Incidentul a provocat și un incendiu puternic la o anexă gospodărească, iar la fața locului au intervenit mai multe echipaje de pompieri, medici și polițiști. Din cauza gravității rănilor, a fost solicitat inclusiv elicopterul SMURD.

Potrivit echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o anexă de aproximativ 80 de metri pătrați în momentul în care salvatorii au ajuns la fața locului. Flăcările au fost lichidate rapid, însă construcția a ars în totalitate. În paralel, medicii au început manevrele pentru stabilizarea bărbatului, care suferise arsuri extrem de grave.

Victima are arsuri pe aproximativ 80% din corp

Reprezentanții ISU Sibiu au transmis că bărbatul ar fi folosit intenționat sursa de aprindere și s-ar fi autoincendiat. Acesta a suferit multiple arsuri pe aproximativ 80% din suprafața corpului. Potrivit informațiilor medicale, victima prezenta arsuri de gradele I, II și III la nivelul capului, toracelui posterior și membrelor, potrivit Oradesibiu.ro.

Bărbatul a primit îngrijiri medicale la fața locului, după care a fost preluat de elicopterul SMURD și transportat de urgență la spitalul din Târgu Mureș. Starea sa este una extrem de gravă, iar medicii continuă monitorizarea și tratamentul de specialitate.

Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat

În paralel cu intervenția medicală și stingerea incendiului, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs incidentul. Cercetările sunt efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Dumbrăveni.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs evenimentul și dacă există alte elemente relevante în acest caz. În funcție de concluziile anchetei, vor fi dispuse și măsurile legale care se impun.