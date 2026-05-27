Scântei în Parlament. O elevă a întrebat direct: „De ce majoritatea copiilor urăsc școala?” - VIDEO

O elevă de clasa a V-a a adus în Parlament una dintre cele mai directe și incomode întrebări despre sistemul de învățământ: „De ce majoritatea copiilor simt presiune la școală și urăsc locul acela?”

Intervenția a avut loc în cadrul unei dezbateri dedicate sănătății mintale a elevilor, desfășurată în Comisia pentru Învățământ din Senat, în prezența ministrului Educației, Mihai Dimian, a profesorilor, elevilor și reprezentanților organizațiilor de tineret.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”

Eleva, pe nume Ilinca, a vorbit în fața celor prezenți despre presiunea resimțită de copii în școli, despre evaluări frecvente și despre lipsa dialogului real dintre elevi și adulți.

„Voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect”, a spus ea, atrăgând atenția asupra modului în care sunt impuse reguli fără explicații suficiente.

Fetița a făcut referire și la inteligența artificială și alte domenii tehnologice, susținând că elevii primesc adesea interdicții, dar nu și explicații sau sprijin pentru a înțelege aceste instrumente.

Presiune constantă, teste și oboseală emoțională

În discursul său, Ilinca a descris școala ca pe un mediu în care mulți copii se simt judecați constant de profesori, colegi și uneori chiar de părinți.

Ea a vorbit despre numărul mare de teste și lucrări, dar și despre sentimentul că evaluările se adună fără a exista întotdeauna un feedback clar.

„E foarte simplu: pentru că acești colegi îi judecă în permanență. Profesorii nu le acordă niciun pic de atenție. Știu că în următoarea săptămână trebuie să dea zece milioane de teste, în condițiile în care mai au zece milioane de teste în spate, necorectate și neaduse”, a spus eleva.

Copila a mai afirmat că mulți elevi ajung epuizați, cu „bateriile sociale scăzute” și cu senzația că sunt împinși constant către performanță fără sprijin emoțional.

Intervenția Ilincăi, la ora 1:39

Mesaj despre anxietate și lipsa de ascultare

Ilinca a vorbit și despre presiunea care continuă și acasă, unde unii copii sunt încurajați să performeze, dar nu primesc mereu sprijin atunci când se simt copleșiți.

„Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău. Suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce”, a spus ea.

Dorința de schimbare: mai puține teste, mai multă învățare practică

Poate cea mai puternică parte a intervenției a fost apelul la schimbarea modului de predare și evaluare.

„Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să-mi stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva, că nu merit această atenție și că sunt zero”, a spus Ilinca.

Discursul ei s-a încheiat în lacrimi, moment urmat de aplauzele celor prezenți în sală.

Reacții în sală și atitudinea ministrului

Potrivit relatărilor din timpul dezbaterii, momentul a fost primit cu emoție de participanți, fiind considerat unul dintre cele mai puternice din cadrul evenimentului.

În imaginile transmise live de la dezbatere se observă că ministrul Mihai Dimian a stat perioade mai lungi cu privirea în telefon în timpul intervențiilor elevilor.

La finalul discursului, moderatorul a descris intervenția elevei ca fiind „un discurs foarte puternic” și a invitat-o pe Ilinca să ia loc la masă. Ministrul nu a avut o intervenție publică imediată în care să răspundă direct problemelor ridicate.

Dezbatere despre sănătatea mintală a elevilor

Evenimentul a avut loc marți, 26 mai, în Parlament, în cadrul unei dezbateri dedicate sănătății mintale a copiilor și tinerilor în educație.

La discuții au participat elevi, profesori, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și ai instituțiilor din educație, fiind abordate teme precum presiunea școlară, anxietatea, relația elev–profesor și nevoia de sprijin emoțional.