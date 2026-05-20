Uniunea Europeană, de acord cu taxele lui Trump. UE a aprobat acordul comercial cu SUA

Relațiile economice dintre Uniunea Europeană și Statele Unite revin sub o tensiune extremă. Eurodeputații au blocat în repetate rânduri procesele de ratificare ale acordurilor bilaterale, o măsură radicală de protest față de tacticile agresive ale lui Donald Trump, care a readus pe masă amenințările cu tarife vamale uriașe și controversele diplomatice legate de Groenlanda.

După negocieri maraton de peste cinci ore care s-au întins până la ora 2 dimineața la Bruxelles, statele membre și Parlamentul European au bătut în sfârșit palma. Uniunea Europeană a acceptat să pună în aplicare acordul comercial cu Statele Unite, o mișcare de compromis dictată de dorința disperată de a evita noile tarife vamale punitive cu care Donald Trump a amenințat bătrânul continent.

Decizia deblochează un pact încheiat inițial în iulie anul trecut, chiar pe terenul de golf din Scoția deținut de președintele american. Prin această ratificare, taxele de import pentru majoritatea mărfurilor americane care intră pe piața europeană vor fi eliminate, iar UE se încadrează la limită în ultimatumul stabilit de Trump pentru data de 4 iulie.

„Un partener de încredere”: Reacțiile liderilor de la Bruxelles

Șefii de la Bruxelles au încercat să prezinte acordul ca pe o victorie a diplomației și a stabilității economice. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat deblocarea documentului, subliniind importanța unei piețe transatlantice previzibile.

„Aceasta înseamnă că în curând ne vom îndeplini sarcinile. Împreună, putem asigura un comerț transatlantic stabil, previzibil, echilibrat și reciproc avantajos”, a declarat Ursula von der Leyen.

La rândul său, comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, a catalogat discuțiile drept intense, dar de succes: „Efort colectiv. Rezultat solid. Muncă semnificativă. UE a demonstrat că este un partener comercial de încredere, menținând în același timp fermitatea în apărarea intereselor europene.”

De la Groenlanda la industria auto: Istoricul unui blocaj tensionat

Drumul spre ratificare a fost blocat de două ori de europarlamentari, care au înghețat procesul în semn de protest politic direct față de acțiunile imprevizibile ale liderului de la Casa Albă. Prima suspendare a apărut în ianuarie, când Trump a amenințat din nou cu majorarea tarifelor, iar a doua a fost declanșată de declarațiile bizare ale președintelui american privind preluarea controlului asupra Groenlandei.

Deși Curtea Supremă a SUA a stabilit deja că tarifele de 15% impuse anterior de Trump asupra exporturilor europene au fost ilegale, liderii UE au preferat să nu riște un nou război comercial. Miza uriașă o reprezintă protejarea economiei europene, în special a industriei auto, care fusese deja îngenuncheată de tarife sufocante de 27,5%. Relația comercială dintre cele două blocuri rămâne cea mai importantă din lume, valoarea schimburilor transatlantice depășind 1,8 trilioane de euro în 2025.

Clauze de siguranță: Butonul de panică activat de Comisia Europeană

Pentru a semna acordul, eurodeputații au cerut garanții stricte împotriva comportamentului impulsiv al Washingtonului. Deși au solicitat inițial o clauză de încetare automată a acordului în primăvara lui 2028, textul final oferă Bruxelles-ului instrumente de retaliere rapidă.

Comisia Europeană a fost oficial împuternicită să activeze un mecanism de suspendare imediată a pactului dacă SUA își încalcă promisiunile, dacă majorează unilateral taxele dincolo de pragul de 15% sau dacă discriminează companiile din UE. De asemenea, Europa își păstrează dreptul de a bloca importurile masive din SUA dacă acestea amenință să distrugă producătorii interni.

Compromisul oțelului: UE oferă o păsuire americanilor

Pentru a debloca impasul înainte de termenul limită din iulie, Parlamentul European a acceptat și o serie de concesii majore în favoarea Washingtonului.

Cea mai importantă cedare vizează industria metalurgică: oficialii europeni au renunțat la condiția ca SUA să reducă taxele vamale la oțel înainte de semnarea pactului. În varianta finală, americanii au primit un termen de grație până la sfârșitul anului pentru a coborî taxa pe oțel de la nivelul uriaș de 50% până la cel agreat de 15%.