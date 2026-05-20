STATUL CARE ÎȘI ÎNCHIDE JUSTIȚIA! Cum alungă Guvernul tinerii magistrați și condamnă provinciile la subdezvoltare - Ninel Peia (PACE)

Sursă: Realitatea.net

O țară care își închide judecătoriile este o țară care își abandonează proprii cetățeni, afirmă senatorul Ninel Peia, liderul grupului parlamentar PACE. Decizia de inițiere a desființării Judecătoriei Urziceni reprezintă falimentul managementului de stat și un regres instituțional inacceptabil, mai arată politicianul suveranist.

"Statul român preferă să pună lacătul pe ușa unei instanțe esențiale decât să creeze politici economice reale pentru a atrage și reține tinerii magistrați în provincie.

1) Justiția transformată într-un lux de neatins pentru satele României.

Prin această măsură, dreptul constituțional la liberul acces la justiție devine o iluzie. Pentru un cetățean dintr-o comună arondată Urziceniului, mutarea cauzelor la peste 60 de kilometri distanță înseamnă o barieră financiară mascată. În loc să asigure protecție, statul își pedepsește cetățenii vulnerabili cu cheltuieli de transport majore și zile pierdute pe drumuri, forțându-i pe cei săraci să renunțe la drepturile lor de proprietate sau succesiuni doar pentru că nu își permit drumul până la instanțele județene.

2) Lipsa totală de stimulente economice pentru tinerii magistrați.

Criza de personal nu este o fatalitate, ci rezultatul direct al absenței totale a unor politici de stimulare. Guvernul și Ministerul Justiției refuză cu încăpățânare să înțeleagă că un tânăr absolvent al Institutului Național al Magistraturii nu poate fi atras într-o comunitate locală fără un sprijin logistic solid din partea statului. Un stat responsabil care dorește să mențină justiția vie în teritoriu trebuie să ofere urgent:

- Locuințe de serviciu moderne și garantate: Asigurate prin parteneriate solide între Ministerul Justiției și autoritățile locale.

- ndemnizații speciale de instalare și fidelizare: Suplimente financiare clare la salariu pentru magistrații care acceptă să profeseze în instanțele deficitare din provincie.

- Decontarea integrală a navetei și facilități pentru familii: Măsuri care să transforme stabilitatea profesională în mediul mic-urban sau rural într-o opțiune de carieră atractivă, nu într-o pedeapsă.

3) Deșertificarea administrativă a comunităților locale.

Închiderea unei judecătorii declanșează un efect de domino distructiv în plan economic și social pentru întreaga zonă. Se pierd locuri de muncă auxiliare, iar profesiile conexe — birourile de avocați, notari, executori și experți, sunt forțate să își restrângă activitatea sau să părăsească localitatea. Orașe precum Urziceni sunt retrogradate administrativ, transformate din poli de dezvoltare regională în simple periferii uitate.

4) Eficiența nu se măsoară în lacăte puse pe instituții.

Eficiența managerială invocată de tehnocrații din ministere nu poate fi clădită pe spinarea celor mai amărâți dintre români. Guvernul are obligația constituțională de a finanța accesul la justiție, nu de a-l raționaliza din rațiuni de buget. Parlamentul trebuie să respingă ferm orice proiect de lege care propune desființarea de instanțe, condiționând organizarea judiciară de adoptarea imediată a unui pachet național de măsuri financiare și locative pentru tinerii judecători și procurori din provincie.

Nu desființăm instanțe, ocupăm schemele de personal!", a transmis senatorul Grigore-Adrian Peiu, lider al Grupului Parlamentar PACE - Întâi România.