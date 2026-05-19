Fosta șefă DIICOT, respinsă pentru un nou mandat. S-a pensionat. Nicușor Dan a semnat decretul

Procurorul Alina Albu, fostă șefă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în ultimii trei ani, s-a pensionat. Decretul a fost semnat marți de către președintele Nicușor Dan.

Alina Albu a ocupat în ultimii trei ani funcția de conducere a DIICOT, iar la începutul anului și-a depus candidatura pentru un nou mandat, însă fostul ministru PSD al Justiției, Radu Mănescu, nu a mai selectat-o.

Albu a depus solicitare de pensionare la CSM, cerere aprobată la 28 aprilie 2026, iar decretul a fost emis marți, 19 mai, de către președintele Nicușor Dan.

Șeful statului a semnat azi și dDecret privind trecerea direct în retragere a generalui de brigadă – cu o stea Truică Florea Paul din Ministerul Apărării Naționale și eliberea acestuia din funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Parchetelor Militare.