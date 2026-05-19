Fosta șefă DIICOT, respinsă pentru un nou mandat. S-a pensionat. Nicușor Dan a semnat decretul
Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism
Procurorul Alina Albu, fostă șefă a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism în ultimii trei ani, s-a pensionat. Decretul a fost semnat marți de către președintele Nicușor Dan.
Alina Albu a ocupat în ultimii trei ani funcția de conducere a DIICOT, iar la începutul anului și-a depus candidatura pentru un nou mandat, însă fostul ministru PSD al Justiției, Radu Mănescu, nu a mai selectat-o.
Albu a depus solicitare de pensionare la CSM, cerere aprobată la 28 aprilie 2026, iar decretul a fost emis marți, 19 mai, de către președintele Nicușor Dan.
Șeful statului a semnat azi și dDecret privind trecerea direct în retragere a generalui de brigadă – cu o stea Truică Florea Paul din Ministerul Apărării Naționale și eliberea acestuia din funcția de procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Parchetelor Militare.
Citește și:
- 18:59 - Anunț important de la MAE: România și SUA au încheiat procedurile pentru acordul privind securitatea socială
- 18:44 - Vladimir Putin a ajuns în China, la câteva zile după Donald Trump. De ce vizita este mai importantă pentru Moscova decât pentru Beijing
- 18:39 - Un propagandist de top cere plecarea lui Putin: „Îi este frică și nu vrea să-și asume riscuri”. Cine este vehiculat ca înlocuitor
- 18:25 - Țeapa cu mini-reactoare nucleare. Câți bani sunt la mijloc?
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News