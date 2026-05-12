Momentul din zi când se stropesc pomii fructiferi. Ora minune care face diferența între o recoltă bună și una slabă

Îngrijirea pomilor fructiferi nu se rezumă doar la tăieri și udare, ci include și aplicarea corectă a tratamentelor fitosanitare. Mulți grădinari se întreabă care este momentul optim pentru stropire: dimineața sau seara. Experții spun că răspunsul nu este unul fix, deoarece depinde de mai mulți factori, precum temperatura, tipul substanțelor folosite și condițiile meteo.

Dacă alegi momentul nepotrivit, eficiența tratamentului poate scădea considerabil, iar în unele cazuri, pomii pot fi chiar afectați. De aceea, este important să știi exact cum să procedezi pentru a obține rezultate bune.

Dimineața sau seara? Care este momentul ideal pentru stropire

În general, cele mai recomandate momente pentru stropirea pomilor fructiferi sunt dimineața devreme și seara, însă fiecare are avantajele și dezavantajele sale.

Dimineața, tratamentele se aplică ideal după ce roua s-a evaporat, dar înainte ca temperaturile să crească prea mult. În acest interval, soluțiile aderă bine pe frunze și au timp să acționeze eficient.

Seara este, de asemenea, un moment foarte bun pentru stropire, mai ales în zilele călduroase. Temperaturile mai scăzute reduc evaporarea rapidă a soluției, ceea ce permite substanțelor să acționeze mai mult timp.

Evită să stropești pomii în mijlocul zilei, când soarele este puternic. În aceste condiții, soluția se evaporă rapid și poate provoca arsuri pe frunze, mai ales dacă folosești produse mai concentrate.

Ce condiții trebuie să respecți pentru o stropire eficientă

Pentru ca tratamentele să fie eficiente, nu este suficient doar să alegi dimineața sau seara. Contează foarte mult și condițiile meteo și modul în care aplici soluțiile.

În primul rând, evită zilele cu vânt puternic, deoarece soluția nu va ajunge uniform pe pomi și poate fi purtată în alte zone. De asemenea, nu stropi înainte de ploaie, pentru că tratamentul va fi spălat și își va pierde efectul.

Temperatura optimă pentru stropire este, în general, între 10 și 25 de grade Celsius. La temperaturi mai mari, riscul de evaporare și de afectare a frunzelor crește.

Un alt aspect important este acoperirea uniformă. Asigură-te că soluția ajunge pe toate părțile pomului – frunze, ramuri și trunchi. Dacă aplici superficial, tratamentul nu va avea efectul dorit.

Greșeli frecvente pe care să le eviți

Chiar dacă pare o activitate simplă, stropirea pomilor este adesea făcută greșit. Una dintre cele mai frecvente erori este alegerea unui moment nepotrivit al zilei.

Mulți stropesc la prânz, când au timp, însă acesta este cel mai prost moment. Soluția se evaporă rapid și poate afecta frunzele.

O altă greșeală este dozarea incorectă a substanțelor. Dacă folosești o concentrație prea mare, riști să arzi frunzele sau florile. Dacă este prea mică, tratamentul nu va fi eficient.

De asemenea, nu combina produse fără să verifici dacă sunt compatibile. Unele substanțe pot reacționa între ele și pot reduce eficiența tratamentului.

Cum să procedezi corect pentru rezultate bune

Dacă vrei rezultate vizibile, trebuie să tratezi stropirea ca pe o rutină bine organizată, nu ca pe o activitate făcută la întâmplare.

Alege dimineața devreme sau seara, în funcție de temperatură și vreme. Verifică prognoza și evită zilele cu vânt sau ploaie. Prepară soluția exact conform instrucțiunilor și aplic-o uniform.

În plus, respectă calendarul tratamentelor, pentru că fiecare perioadă din an are rolul ei în protejarea pomilor. O stropire făcută la momentul potrivit poate face diferența dintre o recoltă slabă și una bogată.

Dacă respecți aceste reguli simple, pomii tăi vor fi mai sănătoși, iar producția va fi mult mai bună, potrivit sursei.