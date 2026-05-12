OMS avertizează că ar putea apărea mai multe cazuri de hantavirus după focarul de pe nava morții

Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat statele lumii să se pregătească pentru apariția unor noi cazuri de hantavirus, după focarul izbucnit la bordul navei turistice MV Hondius.

Oficialul OMS a declarat, într-o conferință de presă organizată la Madrid, că deocamdată nu există indicii că situația s-ar transforma într-o epidemie de amploare, însă perioada lungă de incubație a virusului ridică semne de întrebare pentru următoarele săptămâni.

„În acest moment, nu există niciun semn că asistăm la începutul unui focar mai amplu, dar, desigur, situația se poate schimba”, a spus șeful OMS.

Nava MV Hondius, în centrul focarului

Focarul a fost depistat la bordul navei turistice MV Hondius, care naviga din Argentina către Capul Verde. Până acum, trei persoane au murit după infectare: un cuplu din Țările de Jos și un cetățean german. Potrivit OMS, varianta identificată pe navă este tulpina Andes, una dintre puținele forme de hantavirus despre care specialiștii spun că poate fi transmisă și de la om la om, nu doar prin contact cu rozătoare infectate.

Până în prezent, au fost confirmate nouă cazuri asociate acestui focar, inclusiv la o femeie din Franța și la un cetățean american evacuați ulterior de pe navă. Tedros Adhanom Ghebreyesus a explicat că riscul apariției unor noi infectări rămâne ridicat din cauza contactului apropiat dintre pasageri înainte ca primul caz să fie identificat. Potrivit acestuia, primul pacient simptomatic de pe navă a fost raportat pe 6 aprilie, însă până la introducerea măsurilor sanitare, oamenii au continuat să socializeze în spațiile comune ale vasului.

„Ne așteptăm la mai multe cazuri deoarece interacțiunea dintre pasageri a fost foarte mare”, a declarat șeful OMS.

Acesta a amintit că perioada de incubație pentru această tulpină poate ajunge la șase-opt săptămâni, motiv pentru care autoritățile sanitare trebuie să monitorizeze atent foștii pasageri.

Recomandările OMS: carantină și supraveghere strictă

OMS le-a cerut statelor să aplice măsuri stricte pentru persoanele considerate contacte cu risc ridicat. Printre recomandările făcute de organizație se află:

carantină timp de 42 de zile,

monitorizarea permanentă a simptomelor,

identificarea rapidă a contactelor,

supravegherea medicală a persoanelor evacuate de pe navă.

După evacuarea pasagerilor, fiecare stat a preluat responsabilitatea pentru propriii cetățeni. „Sper că vor avea grijă de foștii pasageri, ajutându-i și protejându-și în același timp cetățenii”, a spus Tedros.

Spania, lăudată pentru intervenția din Insulele Canare

Șeful OMS a apreciat modul în care autoritățile spaniole au gestionat situația, după ce Capul Verde a refuzat acostarea navei. Guvernul de la Madrid a permis ulterior acostarea în Insulele Canare, unde peste 120 de pasageri și membri ai echipajului au fost evacuați într-o operațiune desfășurată pe parcursul a două zile.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a vorbit despre „compasiunea și solidaritatea” demonstrate de Spania în timpul crizei. La rândul său, premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că lumea are nevoie de mai multă solidaritate și cooperare între state în astfel de situații.

În timpul evacuării, un ofițer al Guardia Civil a murit după ce a suferit un infarct în timpul misiunii. Premierul Sanchez a transmis condoleanțe familiei acestuia și a mulțumit echipelor implicate în intervenție. Între timp, ultimele aeronave care transportau pasagerii evacuați au ajuns marți dimineață în Țările de Jos. Nava MV Hondius se îndreaptă acum spre portul Rotterdam, având la bord un echipaj redus, monitorizat de personal medical.