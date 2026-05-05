Radu Marinescu, după votul istoric din Parlament: „Asta înseamnă, simplu, democrație, cel mai bun antidot pentru mesianismul politic”

Sursă: Realitatea.net

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj ferm după un vot considerat istoric în Parlament, în urma căruia premierul în funcție și guvernul său au fost demiși prin majoritate.

Mesajul lansat de Radu Marinescu

Oficialul a subliniat că decizia legislativului reprezintă o expresie clară a mecanismelor democratice, evidențiind importanța votului ca instrument esențial în funcționarea statului de drept.

„Astăzi Parlamentul, prin vot majoritar istoric, a demis un premier și al său guvern nepopular. Asta înseamnă, simplu, democrație, cel mai bun antidot pentru mesianismul politic. Viitorul inseamna o construcție politică majoritară, responsabilă, bazata pe principiile democrației și statului de drept, care să asigure o guvernare pentru oameni.” , a declarat Radu Marinescu , ministrul Justiției.