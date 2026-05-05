Radu Marinescu, după votul istoric din Parlament: „Asta înseamnă, simplu, democrație, cel mai bun antidot pentru mesianismul politic”
Radu Marinescu
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a transmis un mesaj ferm după un vot considerat istoric în Parlament, în urma căruia premierul în funcție și guvernul său au fost demiși prin majoritate.
Mesajul lansat de Radu Marinescu
Oficialul a subliniat că decizia legislativului reprezintă o expresie clară a mecanismelor democratice, evidențiind importanța votului ca instrument esențial în funcționarea statului de drept.
„Astăzi Parlamentul, prin vot majoritar istoric, a demis un premier și al său guvern nepopular. Asta înseamnă, simplu, democrație, cel mai bun antidot pentru mesianismul politic. Viitorul inseamna o construcție politică majoritară, responsabilă, bazata pe principiile democrației și statului de drept, care să asigure o guvernare pentru oameni.”, a declarat Radu Marinescu, ministrul Justiției.
Citește și:
- 16:40 - Președintele UDMR: „Alegerile anticipate nu sunt o soluție”
- 14:59 - Tudorel Toader: ”Dacă l-au demis pe Bolojan, nu îl pot susține. Președintele și Parlamentul să regleze situația”
- 13:47 - PSD îl acuză pe premierul demis Ilie Bolojan de numiri abuzive în funcții guvernamentale
- 13:44 - Bolojan, lovitură de PR, la plecarea de la guvern: Bihor - județ „exemplu” la atragerea de fonduri UE
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News