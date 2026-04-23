”Astăzi, respectând decizia unanimă a conducerii PSD, bazata pe rezultatul consultării democratice intra -partinice anterioare, am depus la guvern, alături de colegii mei din partid, demisia din demnitatea publică de ministru al Justiției.

Acest gest obligă la un bilanț public, ceea ce voi face într-o conferință de presă saptamana viitoare”, a scris Radu Marinescu pe Facebook.

Fosul ministru a subliniat că ”am preluat și îndeplinit acest mandat într-o perioadă de mari provocări pentru justiție și statul de drept”.

”Independența, modernizarea, eficiența și credibilitatea justiției, protejarea drepturilor și libertăților cetățenești s-au numărat între preocupările mele majore, alături de infrastructura, digitalizare, contribuția esențială la efortul de aderare la OCDE, reforma ANP și ANC, elaborarea și avizarea unei legislații de calitate, a unor strategii multianuale , implementarea normelor europene, succesul cooperării judiciare internaționale și al proiectelor PNRR si multe altele.

Am îndeplinit astfel obiective importante ale guvernării , am creat premisele realizării conform programului pentru altele și am livrat societății reforme și rezultate pozitive măsurabile.

Am acționat cu responsabilitate, echilibru, rațional și pe bază de dialog, cu credința ca actul de justiție trebuie să fie și să ramana imparțial, obiectiv și apolitic, bazat pe adevăr ,temeinic și legal stabilit definitiv și nu pe excese iacobine sau pe speculații subiective”, a mai spus social-democratul.

Mai mult, el a ținut să precizeze faptul că ”nu am făcut aceste lucruri singur. Am gasit in Ministerul justiției o echipă de profesioniști adevărați, alături de care eu și echipa cu care am venit am lucrat cu entuziasm, dedicare profesională și le mulțumesc tuturor pentru munca asiduă depusă pentru rezultatele obținute”.

”Rămân dedicat activității până în ultima zi a mandatului meu, cu aceleași profesionalism și seriozitate care mi-au caracterizat parcursul profesional într-o viață dedicată dreptului și justiției.

Dumnezeu cu noi, în zi de mare sarbatoare”, a conchis fostul ministru al Justiției.