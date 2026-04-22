UPDATE 8:45 - Atac naval în Marea Oman: navă comercială, țintită de o unitate IRGC

Un incident maritim a fost raportat la aproximativ 15 mile marine nord-est de Oman, după ce comandantul unei nave de tip container a semnalat apropierea unei ambarcațiuni militare aparținând Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) din Iran.

Potrivit United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO), nava comercială ar fi fost ulterior atacată cu focuri de armă. În urma atacurilor, aceasta a suferit avarii semnificative la nivelul punții de comandă.

Autoritățile maritime au precizat că nu au fost raportate incendii sau un impact direct asupra mediului, iar toți membrii echipajului sunt în siguranță.

UPDATE 7:54 - SUA blochează transferurile de dolari către Irak și îngheață cooperarea militară pentru a presa milițiile pro-Iran – The Wall Street Journal

Statele Unite au blocat transferurile de dolari către Irak și au înghețat programe de cooperare în domeniul securității cu armata irakiană, în contextul presiunilor exercitate asupra Bagdadului pentru a desființa milițiile susținute de Iran care operează în țară, relatează The Wall Street Journal, citând oficiali irakieni și americani.

Administrația președintelui american Donald Trump a oprit aceste livrări în cadrul unei campanii de presiune asupra Irakului, potrivit sursei citate.

Oficiali ai Departamentului Trezoreriei SUA au blocat recent o livrare de aproape 500 de milioane de dolari în bancnote americane - provenite din vânzările de petrol ale Irakului - din conturi aflate la Rezerva Federală din New York, mai scrie publicația.

De asemenea, Washingtonul a informat Bagdadul că suspendă finanțarea unor programe de combatere a terorismului și de instruire militară, până când atacurile milițiilor vor înceta, iar autoritățile irakiene vor lua măsuri pentru desființarea grupărilor armate.

UPDATE 7:30 - Nouă ofensivă economică a SUA împotriva Iran: țintă porturile și exporturile de petrol

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a reiterat politica de presiune economică asupra Iran, afirmând că blocada asupra porturilor iraniene vizează direct principalele surse de venit ale regimului, prin limitarea comerțului maritim.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, oficialul american a declarat că instalațiile de stocare de pe Kharg Island - considerată un punct central al industriei petroliere iraniene - riscă să ajungă la capacitate maximă, ceea ce ar putea duce la oprirea unor sonde de petrol. Aproximativ 90% din exporturile de țiței ale Iranului tranzitează această zonă.

Scott Bessent a subliniat că fondurile iraniene vor rămâne înghețate, iar orice persoană sau navă implicată în facilitarea fluxurilor financiare către Iran se expune riscului de sancțiuni din partea Statelor Unite.