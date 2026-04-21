Ce vor face liberalii după ce miniștrii PSD se vor retrage de la guvernare

NICOLETA PAULIUC: Ați început negocierile pentru formarea unei majorități? Ați început discuțiile cu SOS, AUR, POT? Suntem un for statutar și aceste decizii trebuie luate în cadrul BPN. Dacă răspunsul este nu, dacă decideți să faceți negocieri, trebuie să luăm decizia în BPN. (...) Dacă începem negocieri cu ei, este o problemă de imagine și doctrinară. (..,) Toți l-am susținut pe Nicușor Dan, el a zis clar că nu va numi niciodată un premier care e susținut de voturile AUR. USR a votat în 2021 o moțiune de cenzură cu AUR și a plătit mulți ani politic. Ce le oferim celor de la AUR? Companii, funcții? Trebuie să știm. Vă propun să votăm: în temeiul statutului să adoptăm că nu susținem discuții și negocieri cu SOS, POT, AUR, nici direct, nici indirect. Dacă asta se va întâmpla, trebuie să supunem în prealabil votului BPN. Asta protejează și PNL, și pe președintele Nicușor Dan.



Sursa: STENOGRAME ȘEDINTA PNL





ADRIAN VEȘTEA: Înțeleg că până în 2024, la nivelul PNL, am fost marionete. În ceea ce mă privește, mă simt cu inima împăcată. Noi, miniștrii PNL, am respectat principiile și am pus în practică tot ce ne-au stabilit colegii noștri care mergeau la ședintele de coaliție. Nu am fost marionete. (...) Noi am colaborat cu USR și mereu am avut piedici din partea lor. Când am făcut, de exemplu aeroportul, mereu petiții și alte tergiversări. Trebuie o strategie. (...) Trebuie să ne organizăm înainte să vorbim de coaliții. Să evaluăm lucrurile.



EMIL BOC: PNL trebuie să rămână partidul responsabilității față de România. Din punct de vedere politic, repoziționare: PNL nu trebuie să fie butoniera PSD/ USR. PSD să își facă ordine în partid, nu în PNL. Noi vrem electoratul USR, nu pe USR. USR nu e matur suficient. Trebuie colaborare parlamentară, dar fiecare cu electoratul propriu. (...) Cu toții simțim două lucruri: ați dat tot ce a trebuit pentru România și PNL, iar PNL e în spatele dumneavoastră. Va urma un guvern interimar în care miniștrii PNL vor prelua portofoliile PSD. E momentul să dovedim ce putem, avem 45 de zile la dispoziție. Trebuie să corectăm unde am greșit, am corectat unele lucruri, dar puteam să le facem de la început bine.(...) Cămara trebuie curățată. Vor veni natural după 45 de zile să vă susțină în Parlament.



ANDREI BACIU: Este esenial și avem obligația să fim responsabili față de oamenii pe care îi reprezentăm. (...) Susținere totală pentru premierul Bolojan.

FLORIN ROMAN: Putem merge pe varianta unui guvern minoritar, dar în actuala conjunctură parlamentară, nu.

