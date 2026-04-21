În interiorul Partidului Național Liberal ar exista o strategie menită să împiedice opoziția să voteze moțiunea de cenzură pregătită de Partidul Social Democrat, susțin surse politice citate de Realitatea PLUS.

Conform acestora, în ședințele interne ale grupurilor parlamentare PNL din Senat și Camera Deputaților, desfășurate în cursul zilei de luni, fiecare parlamentar ar fi fost îndemnat să identifice și să convingă cel puțin un ales din zona AUR, SOS sau POT să nu susțină moțiunea. Sursele afirmă că aceste formațiuni, considerate suveraniste, ar vota în mod obișnuit orice moțiune de cenzură împotriva Executivului.

Aceleași surse susțin că PNL ar fi strâns deja semnăturile necesare pentru actuala moțiune de cenzură, însă demersul urmărește ca viitoarele moțiuni inițiate de PSD să nu fie votate de opoziție.