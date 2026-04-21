UPDATE 9:14 - Atac cu drone rusești asupra orașului Sumy: cel puțin 6 răniți și pagube importante

Cel puțin șase persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra orașului Sumy, au anunțat autoritățile locale.

În timpul atacului, mai multe explozii au fost auzite în diferite zone ale orașului. Potrivit informațiilor preliminare, au fost înregistrate pagube la clădiri rezidențiale, autoturisme și la o unitate medicală.

⚡️Russian drone attack on Sumy injures at least 6, damages medical facility.



Numerous explosions were heard across the city, and damage was reported to residential buildings, cars, and a medical facility.https://t.co/muVmH22sCl — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 21, 2026

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a acorda ajutor răniților și pentru a evalua amploarea distrugerilor. Autoritățile continuă investigațiile privind impactul atacului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Loviturile au avut loc pe 20 aprilie și au vizat mai multe zone din cele două regiuni, provocând pagube semnificative infrastructurii locale. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a acorda ajutor răniților și pentru a evalua amploarea distrugerilor.

⚡️Russian drone attacks on Dnipropetrovsk, Kharkiv oblasts kill 3, injure 18.



Russian drone attacks on Dnipropetrovsk and Kharkiv oblasts on April 20 killed three and injured 18 others, authorities reported.https://t.co/LCRcZnsa5I — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2026

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre starea victimelor sau despre țintele exacte ale atacurilor. Aceste noi lovituri vin în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra orașelor ucrainene în ultimele luni.