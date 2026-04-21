Război în Ucraina, ziua 1517. Noi atacuri cu drone în Ucraina: bilanț tragic în Dnipro și Harkov - LIVE TEXT

Atac cu drone la Harkov / Foto: Profimedia
Atacurile cu drone lansate de Rusia asupra regiunilor Dnipro și Harkov au provocat moartea a trei persoane și rănirea altor 18, potrivit autorităților ucrainene.

UPDATE 9:14 - Atac cu drone rusești asupra orașului Sumy: cel puțin 6 răniți și pagube importante

Cel puțin șase persoane au fost rănite în urma unui atac cu drone rusești asupra orașului Sumy, au anunțat autoritățile locale.

În timpul atacului, mai multe explozii au fost auzite în diferite zone ale orașului. Potrivit informațiilor preliminare, au fost înregistrate pagube la clădiri rezidențiale, autoturisme și la o unitate medicală.

Echipele de intervenție au fost mobilizate pentru a acorda ajutor răniților și pentru a evalua amploarea distrugerilor. Autoritățile continuă investigațiile privind impactul atacului.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Loviturile au avut loc pe 20 aprilie și au vizat mai multe zone din cele două regiuni, provocând pagube semnificative infrastructurii locale. Echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență pentru a acorda ajutor răniților și pentru a evalua amploarea distrugerilor.

Autoritățile nu au oferit, deocamdată, detalii suplimentare despre starea victimelor sau despre țintele exacte ale atacurilor. Aceste noi lovituri vin în contextul intensificării atacurilor cu drone asupra orașelor ucrainene în ultimele luni.