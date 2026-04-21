România traversează o criză politică fără precedent, după cum a declarat inclusiv președintele Nicușor Dan. Tensiunile din cadrul coaliției de guvernare s-au accentuat în urma deciziei social-democraților de a-i retrage sprijinul premierului Ilie Bolojan.

Potrivit unor surse politice, citate de Realitatea PLUS, șeful statului urmează să convoace, în cursul acestei săptămâni, liderii partidelor din coaliție la Palatul Cotroceni, pentru o serie de consultări interne menite să gestioneze situația. Nu este exclus ca premierul Ilie Bolojan să aibă o întâlnire directă cu președintele Nicușor Dan înaintea ședinței de Guvern programate joi, discuție considerată crucială în actualul context.

Sursele indică faptul că social-democrații ar putea decide retragerea miniștrilor din Guvern, ceea ce ar conduce la instalarea unui executiv minoritar pentru o perioadă de aproximativ 45 de zile. În acest scenariu, premierul Ilie Bolojan a transmis că nu intenționează să demisioneze, în ciuda ultimatumului primit, și că va continua să susțină funcționarea Guvernului.

Președintele Nicușor Dan a subliniat că premierul nu este obligat să își dea demisia, însă a insistat asupra necesității stabilizării urgente a situației politice din coaliție. În perioada următoare, sunt așteptate consultări și cu alte formațiuni politice, inclusiv cu reprezentanții Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), în încercarea de a identifica soluții într-un context politic considerat extrem de delicat.