Pașii până la moțiune

Întrebată de Anca Alexandrescu dacă PSD va depune moțiune de cenzură, Lia Olguța Vasilescu a răspuns afirmativ, precizând că vor fi urmați niște pași, de la demisia miniștrilor PSD în ședința de joi până la retragerea tuturor prefecților și secretarilor de stat.

Întrebare: Dar ce mai așteptați până joi? Că a anunțat domnul Bolojan astăzi că nu își dă demisia.

L. O. Vasilescu: Pentru că noi am spus că îi dăm posibilitatea să își dea demisia (Bolojan – n.r.) sau dăm posibilitatea să mergem la Cotroceni să avem discuții, să se vadă că nu mai are majoritate parlamentară și să nu ajungem la subiectul în care trebuie să facem o moțiune de cenzură.

Dacă nu se poate, vom ajunge săptămâna viitoare la o moțiune de cenzură pe care o vom depune noi sau vom vota altă moțiune dacă ea va fi depusă de un alt partid politic.

De ce fără AUR?

Lia Olguța Vasilescu a explicat și de ce, în luările publice de poziție ale liderilor partidului, s-a vorbit tot timpul că este exclusă o variantă de colaborare cu AUR. „În discuțiile care s-au făcut până acum, cel puțin în Partidul Social Democrat, adică decizia care s-a luat, a fost aceea de a intra în această majoritate. Deocamdată nu există o altă decizie luată în Partidul Social Democrat.”

Întrebare: Dar nu excludeți o discuție cu AUR?

L. O. Vasilescu: Momentan este exclusă orice discuție cu AUR.

Întrebare: Pentru că nu s-a discutat în interiorul partidului sau din principiu?

L. O. Vasilescu: Pentru că nu s-a discutat în interiorul partidului, pentru că nu există nicio formulă de colaborare, deocamdată, cu AUR la nivel de partide. Deocamdată nu este niciun subiect.

Întrebare: Aritmetica parlamentară spune foarte clar: fără AUR nu veți putea să treceți o moțiune de cenzură, pentru că PNL nu va vota.

L. O. Vasilescu: Suntem conștienți de acest lucru, decât dacă ar vota, nu știu, celelalte partide care sunt neafiliate politic, care ar vota cu PSD-ul, dacă UDMR-ul ar spune că nu rămâne într-un guvern minoritar și atunci ar vota o moțiune de cenzură. Dar este clar că aritmetica parlamentară, la ora actuală, arată că o majoritate consistentă ar putea să fie formată.”

Decât susținere pentru un guvern minoritar, mai bine în Opoziție

L. O. Vasilescu: Suntem pregătiți de opoziție, din cauza asta au și avut loc toate aceste regionale care s-au ținut în ultimele săptămâni, ca să li se explice foarte clar primarilor că există varianta în care partidul va intra total în opoziție. Ce excludem cu certitudine este aceea a susținerii unui guvern minoritar. Noi nu vom susține un guvern minoritar din Parlament.

Ne-am mai susținut un guvern minoritar de două ori în istorie până acum, Partidul Social Democrat. Am susținut guvernul Tăriceanu, dar într-o conjunctură în care Traian Băsescu își dorea toată puterea și vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în acea perioadă, și atunci am preferat să susținem guvernarea Tăriceanu. De asemenea, am mai susținut, cred că o jumătate de an, guvernul Cioloș.”