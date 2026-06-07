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Programul negocierilor lui Eugen Tomac pentru formarea noului guvern. Întâlniri decisive cu PNL, USR și PSD

7 iun. 2026, 15:27
Eugen Tomac si Nicusor Dan

Eugen Tomac si Nicusor Dan

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea plus

Realitatea Plus a prezentat programul consultărilor politice pe care premierul desemnat, Eugen Tomac, le va avea luni cu partidele parlamentare, în încercarea de a forma noul Guvern.

Discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor politice și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități.

Potrivit informațiilor transmise oficial, programul negocierilor este următorul:Discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor politice și sunt considerate decisive pentru conturarea unei majorități.

  • 11:00 – PNL

  • 14:00 – USR

  • 17:00 – PSD

Premierul desemnat va susține declarații de presă după fiecare rundă de consultări, pentru a prezenta concluziile discuțiilor și eventualele puncte de acord.

Reprezentanții echipei de comunicare au precizat că programul pentru ziua de marți, 9 iunie 2026, va fi anunțat ulterior, în funcție de evoluția negocierilor.

Consultările vin într-un moment politic tensionat, în care formarea unei majorități stabile este esențială pentru instalarea noului executiv.

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