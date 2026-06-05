Postul intermitent: ce beneficii îi sunt atribuite și de ce este recomandat de unii specialiști

Postul intermitent a devenit una dintre cele mai populare metode de alimentație din ultimii ani, fiind asociat atât cu pierderea în greutate, cât și cu o serie de efecte benefice asupra sănătății. Acest regim presupune limitarea perioadelor în care se consumă alimente și alternarea lor cu intervale în care sunt permise doar apa, ceaiul sau cafeaua neîndulcită.

Practic, postul intermitent înseamnă reducerea numărului de mese zilnice și oferirea unei pauze sistemului digestiv. Potrivit unui podcast al medicului Cezar, această abordare este mai apropiată de modul în care organismul uman a fost adaptat să funcționeze de-a lungul evoluției.

Mai multă energie și o funcționare metabolică mai eficientă

Specialistul susține că organismul nu este conceput pentru alimentație continuă, iar perioadele regulate de post pot contribui la optimizarea proceselor metabolice. În timpul postului, corpul își schimbă sursa principală de energie și începe să utilizeze mai eficient rezervele existente.

Unul dintre efectele menționate este îmbunătățirea flexibilității metabolice, adică abilitatea celulelor de a folosi atât glucoza, cât și grăsimile drept combustibil. În plus, senzația de foame poate deveni mai ușor de controlat, iar mesele sunt percepute ca fiind mai satisfăcătoare.

Poate contribui la pierderea în greutate

Postul intermitent este adesea asociat cu scăderea în greutate, deoarece reduce intervalul în care se consumă alimente și, implicit, aportul caloric zilnic.

Potrivit medicului, chiar dacă unele persoane tind să mănânce mai mult după perioada de post, este dificil să compenseze complet mesele omise. Totuși, succesul depinde și de calitatea alimentelor consumate, fiind recomandate produsele bogate în nutrienți și evitarea așa-numitelor „calorii goale”.

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Activarea proceselor naturale de regenerare

Un alt beneficiu atribuit postului intermitent este stimularea autofagiei, proces prin care organismul elimină componentele celulare deteriorate și reciclează materialele necesare funcționării optime.

Acest mecanism este considerat important pentru regenerarea celulară și pentru menținerea sănătății organismului pe termen lung.

Efecte asupra hormonilor implicați în sațietate și creștere

Specialiștii susțin că postul intermitent poate influența pozitiv nivelurile unor hormoni importanți. Printre aceștia se numără leptina, hormonul responsabil de instalarea senzației de sațietate, dar și hormonul de creștere (HGH), asociat cu procesele de regenerare și menținere a masei musculare.

Unele cercetări au arătat că perioadele de post pot determina creșteri temporare ale nivelului hormonului de creștere, însă efectele pot varia de la o persoană la alta.

Beneficii potențiale pentru diabet și sensibilitatea la insulină

Postul intermitent este studiat și pentru efectele sale asupra sensibilității la insulină. Reducerea frecvenței meselor poate contribui la scăderea rezistenței la insulină, un factor important în apariția diabetului de tip 2.

Totuși, persoanele diagnosticate cu diabet sau alte afecțiuni metabolice ar trebui să adopte acest tip de alimentație doar sub supravegherea medicului.

Posibile efecte asupra sănătății creierului

Potrivit unor studii, postul intermitent poate stimula producerea factorului neurotrofic derivat din creier (BDNF), o proteină implicată în dezvoltarea și protejarea neuronilor.

Acest mecanism este asociat cu îmbunătățirea capacității de concentrare și cu reducerea riscului unor afecțiuni neurodegenerative, precum boala Alzheimer sau alte forme de demență.

Alte beneficii atribuite postului intermitent

Susținătorii acestei metode afirmă că postul intermitent poate contribui la reducerea inflamației din organism, la ameliorarea unor probleme digestive și la îmbunătățirea sănătății ficatului. De asemenea, este asociat cu reglarea tensiunii arteriale, reducerea poftelor alimentare și susținerea proceselor naturale de vindecare.

Unele persoane raportează și îmbunătățiri la nivelul pielii, părului și unghiilor, însă aceste efecte pot varia în funcție de stilul de viață și de starea generală de sănătate.

Este potrivit pentru toată lumea?

Deși postul intermitent poate avea beneficii pentru anumite persoane, nu reprezintă o soluție universală. Femeile însărcinate, copiii, persoanele cu tulburări alimentare, diabet insulinodependent sau alte afecțiuni cronice ar trebui să consulte un medic înainte de a adopta acest regim.

În concluzie, postul intermitent este o strategie alimentară care câștigă tot mai multă popularitate datorită potențialelor efecte asupra greutății corporale, metabolismului și sănătății generale. Totuși, rezultatele diferă de la individ la individ, iar succesul depinde de menținerea unei alimentații echilibrate și a unui stil de viață sănătos.