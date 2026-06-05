Fructul vedetă al verii care poate crea probleme digestive dacă este consumat în exces. Ce cantitate recomandă specialiștii

Cireșele, unul dintre cele mai apreciate fructe ale sezonului cald, sunt recunoscute pentru gustul lor dulce și aportul bogat de nutrienți. Cu toate acestea, consumate în cantități prea mari, ele pot provoca balonare, gaze intestinale și alte tulburări digestive, avertizează specialiștii.

Deși sunt o sursă excelentă de vitamina C, potasiu, fibre și antioxidanți, cireșele conțin și sorbitol și fructoză, substanțe care pot fi absorbite mai greu de organism. Atunci când sunt ingerate în exces, acestea atrag apă în intestin și favorizează apariția disconfortului digestiv, inclusiv a diareei.

În plus, fructoza care nu este absorbită complet poate fermenta în intestin, proces care generează gaze și senzația de balonare, simptome ce pot persista mai multe ore după consum.

Care este cantitatea considerată sigură

Nutriționiștii recomandă un consum moderat, de aproximativ una până la două căni de cireșe pe zi, adică între 140 și 280 de grame. Pentru majoritatea adulților, această cantitate permite valorificarea beneficiilor nutriționale ale fructului fără a suprasolicita sistemul digestiv.

Totuși, toleranța diferă de la o persoană la alta, iar unele persoane pot resimți simptome digestive chiar și după consumul unei cantități mai mici.

Beneficii importante pentru sănătate

Pe lângă vitamine și minerale, cireșele sunt bogate în antocianine, compuși antioxidanți asociați cu efecte pozitive asupra sănătății cardiovasculare și metabolice. Consumul moderat poate contribui la reducerea inflamației și la susținerea funcționării normale a organismului.

Efecte asupra glicemiei și metabolismului

Experții atrag atenția că un consum excesiv de fructe bogate în zaharuri naturale poate avea efecte și asupra glicemiei. Riscul este mai mare atunci când cireșele sunt consumate pe stomacul gol sau fără alte alimente care să încetinească absorbția zaharurilor.

De asemenea, specialiștii subliniază că există limite fiziologice în procesarea fructozei de către organism. În cazul persoanelor care suferă de afecțiuni hepatice, precum steatohepatita non-alcoolică, sau care urmează programe stricte de slăbire, excesul de fructe poate influența negativ obiectivele metabolice.

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Cine trebuie să fie mai atent

Persoanele diagnosticate cu sindrom de intestin iritabil, boli renale cronice sau tulburări ale glicemiei ar trebui să monitorizeze cu atenție consumul de cireșe și să ceară sfatul medicului dacă apar simptome neplăcute.

Un alt aspect important îl reprezintă sâmburii de cireșe. Aceștia conțin amigdalină, o substanță care poate elibera compuși toxici dacă sâmburii sunt zdrobiți sau mestecați. Totuși, înghițirea accidentală a unui sâmbure întreg nu este considerată periculoasă.

În plus, produsele concentrate pe bază de cireșe pot conține niveluri ridicate de potasiu, motiv pentru care persoanele cu afecțiuni renale trebuie să le consume cu precauție.

Moderația rămâne cheia

Cireșele sunt un aliment sănătos și valoros din punct de vedere nutritiv, însă beneficiile lor se păstrează atunci când sunt consumate cu măsură. Respectarea cantităților recomandate și adaptarea consumului la nevoile fiecărei persoane pot preveni apariția efectelor nedorite și pot transforma acest fruct de sezon într-un aliat al sănătății.