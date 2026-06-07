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Călin si Cristela Georgescu, la hramul Mănăstirii Almaș - FOTO/VIDEO
7 iun. 2026, 13:59
Călin si Cristela Georgescu
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitate Plus
Călin și Cristela Georgescu au fost prezenți, duminică, la hramul Mănăstirii Almaș din Piatra Neamț. Momentul a fost fotografiat de susținători, iar imaginile au fost publicate pe rețelele de socializare.
Susținătorii candidatului interzis i-au fotografiat și au publicat imaginea pe rețelele de socializare.
Credincioșii ortodocși sărbătoresc astăzi Prima Duminică după Rusalii, cunoscută și ca Duminica Tuturor Sfinților, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul bisericesc. Cu această ocazie, Georgescu și partenera sa de viață au mers să se închine la mănăstirea din județul Neamț, unde au participat la slujba oficiată de soborul de preoți.
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