Alexandru Rogobete reacționează în cazul medicului decedat de la Spitalul Floreasca: „Consumul fizic și emoțional la care sunt supuși medicii este real”

Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete (PSD) a transmis condoleanțe familiei tânărului medic rezident care a decedat la Spitalul Floreasca, subliniind că munca în medicina de urgență este una dintre cele mai solicitante forme de exercitare a profesiei medicale, iar consumul fizic și emoțional la care sunt supuși zilnic cei care luptă pentru viața pacienților este real și nu trebuie ignorat.

”Astăzi, un tânăr medic de doar 30 de ani a pierdut lupta pentru viață. Transmit sincere condoleanțe familiei, colegilor și tuturor celor care l-au cunoscut și l-au iubit. Nu voi face speculații și nu îmi voi da cu părerea despre cauzele acestui deces. Indiferent de rezultatul anchetei și al expertizei medico-legale, nimeni nu are dreptul să pună etichete sau să vină cu verdicte înainte ca toate faptele să fie cunoscute. Astăzi vorbim, înainte de toate, despre un om. Despre un tânăr care a ales una dintre cele mai grele profesii, care și-a dedicat viața salvării altora și care, din păcate, nu a mai putut fi salvat. Munca în medicina de urgență este una dintre cele mai solicitante forme de exercitare a profesiei medicale. Consumul fizic și emoțional la care sunt supuși zilnic cei care luptă pentru viața pacienților este real și nu trebuie ignorat”, a scris Alexandru Rogobete, duminică, într-o postare pe Facebook.

El a punctat că tocmai de aceea orice concluzie pripită sau judecată publică este nedreaptă și lipsită de responsabilitate.

''Restul este zgomot de fond. În astfel de momente, avem nevoie de decență, de respect și de liniște, nu de declarații făcute doar de dragul declarațiilor. Durerea unei familii și pierderea unui coleg merită compasiune și reculegere. Dumnezeu să te odihnească în pace, drag coleg. Respectul și recunoștința noastră te vor însoți mereu'', a mai transmis Rogobete.

Polițiști de la Serviciului Omoruri din cadrul Direcției Generale de Poliție a municipiului București (DGPMB) efectuează cercetări după ce un bărbat în vârstă de 32 de ani, medic rezident, a fost găsit inconștient în grupul sanitar al spitalului din Capitală, și ulterior, a decedat.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Tribunalul București, în vederea stabilirii situației de fapt și a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală, în vederea efectuării necropsiei.