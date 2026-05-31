Un bărbat de 44 de ani s-a înecat într-o baltă din Satu Mare. Descoperirea a fost făcută de pompieri

Un bărbat în vârstă de aproximativ 44 de ani a fost găsit fără viață într-o baltă din localitatea Dorolț, după o intervenție a pompierilor militari din cadrul Detașamentul de Pompieri Satu Mare.

Salvatorii au fost alertați după ce a fost semnalată o posibilă persoană înecată. La fața locului au fost trimise o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim ajutor și o barcă de salvare. La intervenție au participat nouă cadre militare.

În urma operațiunilor de căutare desfășurate în zona indicată, echipajele au găsit și au scos din apă trupul unui bărbat. Din păcate, victima nu mai prezenta semne vitale, iar decesul a fost declarat la fața locului. Cazul a rămas în atenția autorităților, care continuă cercetările pentru a stabili cum s-a produs tragedia, potrivit Presasm.ro.