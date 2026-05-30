Alertă în Constanța. O tânără de 19 ani, răpită și urcată cu forța într-o dubă. Polițiștii au intervenit de urgență

Momente de panică au avut loc în municipiul Constanța, după ce o tânără în vârstă de 19 ani ar fi fost răpită direct de pe stradă. Din primele date ale anchetei, victima, care este originară din localitatea Babadag, a fost urcată cu forța într-o autoutilitară Ford Transit. La momentul alertării autorităților, nu se știa dacă fata îi cunoștea sau nu pe atacatori.

Imediat după sesizarea incidentului, forțele de ordine au intrat în alertă maximă și au demarat căutări extinse pe raza întregului oraș pentru a da de urma mașinii.

Suspecții, blocați de polițiști pe bulevardul Aurel Vlaicu

Mobilizarea rapidă a polițiștilor a dat roade într-un timp scurt. Vehiculul căutat, o autoutilitară cu plăcuțe de înmatriculare bulgărești, a fost reperat și interceptat în trafic pe bulevardul Aurel Vlaicu, în zona Portofino. Oamenii legii au stabilit că, în ciuda numerelor de Bulgaria, persoanele implicate în acest caz nu sunt cetățeni bulgari, potrivit Ziua Constanța.

În momentul blocării dubei, polițiștii i-au imobilizat pe suspecți și au reușit să o găsească pe tânără în interiorul vehiculului. Anchetatorii au deschis o investigație și urmează să stabilească cu exactitate circumstanțele în care s-a produs răpirea, precum și dacă exista vreo relație anterioară între victimă și agresori.