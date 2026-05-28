Dublă crimă urmată de sinucidere în Târgu Jiu. Alexandru și-a ucis fratele și bunica, apoi și-a pus capăt zilelor

Sursă: Realitatea.net

O tragedie a avut loc miercuri seara, în cartierul Olari din municipiul Târgu Jiu, unde trei persoane au fost găsite decedate într-o locuință de pe strada Olari. La fața locului au intervenit echipaje de poliție, criminaliști și ambulanțe, iar zona a fost împânzită de forțe de ordine.

Potrivit primelor informații, victimele sunt o femeie de 84 de ani și cei doi nepoți ai săi, în vârstă de 37 și 39 de ani. Anchetatorii încearcă acum să stabilească exact cum s-a produs întreaga tragedie și ce a dus la gestul extrem. Din datele apărute până în acest moment, una dintre persoane și-ar fi ucis bunica și pe celălalt bărbat, după care și-ar fi pus capăt zilelor. În locuință au fost găsite urme care susțin ipoteza unor violențe petrecute înaintea tragediei.

Vecinii spun că în familie existau de mai mult timp tensiuni și scandaluri frecvente. Oamenii din zonă povestesc că unul dintre cei doi frați avea un comportament ciudat și ar fi fost cunoscut ca consumator de substanțe interzise.

Unul dintre frați ar fi avut probleme după divorț

Potrivit informațiilor apărute în presa locală , Alexandru Marinescu absolvise Facultatea de Arte și Design din cadrul Universității de Vest din Timișoara și era cunoscut în oraș pentru activitatea sa ca pictor și tatuator. În ultimii ani, acesta ar fi trecut printr-o perioadă dificilă după divorț și ar fi suferit de depresie. Fratele său, Vlad Marinescu, în vârstă de 40 de ani, lucra la un magazin din municipiu și, potrivit vecinilor, încerca adesea să calmeze conflictele din familie. Cei trei locuiau împreună de mai mulți ani.

Poliția continuă cercetările

Anchetatorii continuă investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs tragedia. Deocamdată, autoritățile nu au transmis oficial concluziile anchetei, iar toate ipotezele sunt analizate.