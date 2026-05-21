CFR Marfă cere intrarea în faliment. Activitatea ar putea fi preluată de Carpatica Feroviar

CFR Marfă a depus oficial cererea de intrare în faliment, marcând unul dintre cele mai importante momente din restructurarea sectorului feroviar de marfă din România. Decizia vine după ani de dificultăți financiare.

Potrivit planului aflat în discuție la nivel guvernamental, activitatea operațională a companiei ar urma să fie transferată către noul operator Carpatica Feroviar. Mecanismul are ca obiectiv păstrarea capacității strategice de transport feroviar de marfă a României, inclusiv pentru sectoarele considerate esențiale pentru economie și securitate.

Autoritățile susțin că noua structură va funcționa pe baze comerciale și financiare mai clare, cu reguli de operare adaptate cerințelor actuale ale pieței. În același timp, procesul ridică semne de întrebare privind soarta angajaților, transferul activelor și capacitatea noului operator de a deveni competitiv într-un sector dominat de presiuni logistice și costuri ridicate.

Falimentul CFR Marfă încheie astfel un capitol important din istoria transportului feroviar românesc.