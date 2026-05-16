Scandal la Eurovision. Influencerii acuzați că promovează Malta

Controverse uriașe legate de Eurovision chiar înainte de marea finală! Mai mulți influenceri români sunt acuzați că ar fi promovat piesa Maltei, deși România merge în finală cu Alexandra Căpitănescu.

Influencerii au fost luați la țintă după mai multe postări apărute online, iar reacțiile au explodat imediat. În paralel, critici vin și din străinătate, jurnaliștii din Marea Britanie acuză că mesajul româncei este unul obscen.

Alexandra Căpitănescu reprezintă România în finala Eurovision

Înainte de finala Eurovision 2026 , rețelele de socializare au explodat după ce mai mulți influenceri au fost acuzați că promovează Malta în schimbul unor campanii plătite. În centrul scandalului sunt Nicole Cherry și Marilu Dobrescu.

Totul a pornit după ce Nicole Cherry a postat un mesaj de susținere pentru Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, iar apoi ar fi lăudat piesa Maltei într-un alt story. Internauții au reacționat imediat și au acuzat-o de mesaje contradictorii.

Nici Marilu Dobrescu nu a scăpat de critici. Influencerița a fost taxată în comentarii după un clip considerat promovare pentru Malta.

Controverse au apărut și în presa străină legate de interpretarea Alexandrei Căpitănescu. Britanicii susțin că Eurovision nu este locul potrivit pentru astfel de piese. Melodia României are versuri despre sufocat femei și teme sexuale, scriu jurnaliștii englezi.

În paralel, România trăiește unul dintre cele mai bune momente Eurovision din ultimii ani. Alexandra Căpitănescu s-a calificat în marea finală cu piesa „Choke Me”, iar prestația artistei va fi auzită în finala de la Viena.