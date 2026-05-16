Dezechilibru major în sănătate: Spitalele de stat rămân fără medici în favoarea sectorului privat

Spitalele de stat din România se adâncesc într-o criză severă de personal, județul Gorj fiind un exemplu critic, unde lipsa acută de cardiologi pune în pericol asigurarea gărzilor. Managerii de spitale avertizează că volumul uriaș de muncă și lefurile neatractive alungă medicii din sistemul public direct către clinicile private, unde aceștia găsesc un program mai lejer și venituri net superioare.

Posturi scoase la concurs, dar rămase goale

Spitalul de Urgență din Târgu Jiu se confruntă cu o lipsă cronică de personal și caută din nou cardiologi, după ce posturile scoase anterior la concurs au rămas neocupate. Conducerea instituției speră ca la următoarea sesiune de angajări să atragă în sfârșit specialiști.

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului de Urgență Târgu Jiu: „Vă dați seama că este în continuare deficit pe specialități, în special pe cardiologie. Noi o să scoatem în curând posturi la concurs pe cardiologie, sperăm să se prezinte să ocupăm posturile.”

Liniile de gardă, asigurate cu medici din exterior

Deficitul major de personal medical afectează grav și organizarea activității zilnice. Cele mai mari probleme apar la întocmirea graficelor de gărzi, unde spitalul este nevoit să apeleze la ajutor din afara unității pentru a nu bloca activitatea.

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului de Urgență Târgu Jiu: „Sunt mai multe specialități... neurologia, cardiologia și ATI-ul, sunt [medici] din afara spitalului care fac gărzi la Târgu Jiu. Sunt în proporție de 30%, cred că sunt.”

Tarife blocate în 2018 și exodul spre privat

Una dintre cele mai mari nemulțumiri ale doctorilor ține de remunerarea orelor suplimentare. Plata gărzilor a rămas blocată la nivelul de acum opt ani, din 2018. În aceste condiții, medicii preferă să migreze către sistemul privat, unde programul este mai flexibil, volumul de muncă este mai mic, iar veniturile sunt considerabil mai mari.

Dumitru Vienescu, managerul Spitalului de Urgență Târgu Jiu: „Să păstrezi un tarif de gardă din 2018 este o problemă, toți medicii acuză acest mod de plată, adică este salariul foarte mic pe perioada de gardă. (...) Volumul de stat la un spital de stat este foarte mare și atât timp cât veniturile sunt mai mari la cabinetul privat decât într-o gardă, probabil optează pentru varianta de privat.”

Grafice refăcute din mers și o criză extinsă în tot județul

Situația de la Târgu Jiu devine și mai dificilă în momentul în care medicii existenți cer scutiri de gărzi din motive medicale, moment în care întreg programul trebuie refăcut de urgență.

Această problemă a lipsei de specialiști nu este însă una izolată, ci se resimte în tot județul Gorj. Mai multe spitale din regiune scot constant posturi la concurs, însă puțini doctori aleg să se prezinte, evitând în specializările cu un volum uriaș de muncă și gărzi extrem de epuizante.