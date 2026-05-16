Sursă: Realitatea.net

Serviciul de informații al Rusiei avertizează că actuala ordine mondială se îndreaptă spre o serie de șocuri inevitabile, prognozând că riscul izbucnirii unui nou război și al utilizării armelor nucleare va atinge cote maxime în următorul an. Într-un mesaj catalogat ca o pregătire de război hibrid, spionii lui Vladimir Putin au cerut structurilor de la Moscova să se securizeze în fața unui nou val masiv de sancțiuni și presiuni diplomatice sau psihologice din partea Occidentului.

Teoria din spatele crizei globale

Moscova estimează că omenirea se îndreaptă spre o criză globală de proporții istorice. Argumentul se bazează pe teoria economică a „ciclurilor Kondratiev”, un concept controversat și respins de majoritatea economiștilor contemporani. Potrivit analizei realizate de serviciile secrete ruse, actuala confruntare dintre Rusia și Occident nu se va încheia după anul 2026, ci va continua până când se vor epuiza rivalitățile economice și tehnologice majore dintre Statele Unite și China.

Avertismente și acuzații la Marea Neagră și Marea Baltică

Pe plan regional, spionajul de la Kremlin avertizează asupra riscului unor provocări iminente în bazinele geopolitice ale Mării Baltice și Mării Negre. În același timp, Moscova acuză direct Uniunea Europeană și NATO de exercitarea unor presiuni constante și coordonate nu doar asupra Rusiei, ci și asupra regiunii separatiste Transnistria.

Reînarmare masivă pe termen lung

În acest context tensionat, Rusia a demarat o strategie de extindere a arsenalului său militar pe termen lung. Pentru a-și reface rezervele de tehnică militară afectate grav de războiul din Ucraina, Kremlinul a ordonat o creștere masivă a producției de tancuri de ultimă generație T-90, semnalând că se pregătește pentru un conflict de uzură.