Agresor sexual în vârstă de 91 de ani, reținut de poliție. Victimele sunt două minore VIDEO

Polițiștii bucureșteni au descins la locuința unui bărbat de 91 de ani, bănuit de comiterea unor fapte abominabile asupra unor minore. În urma percheziției, suspectul a fost ridicat și reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de agresiune sexuală în formă continuată.

Atacuri în plină zi: Autobuzul și stația, locurile de vânătoare ale suspectului

Anchetatorii s-au sesizat din oficiu după ce au adunat probe privind comportamentul prădător al bărbatului. Potrivit probatoriului, acesta ar fi acționat cu sânge rece în locuri publice din Sectorul 6:

Sechestrată pe scaunul de autobuz: O adolescentă de 15 ani a fost agresată în timp ce se afla în mijlocul de transport în comun. Bărbatul ar fi blocat-o pe scaun, punând-o în imposibilitatea de a se apăra sau de a fugi, și ar fi atins-o în zonele intime împotriva voinței sale.

Agresiune în stație: O a doua victimă, o minoră de 16 ani , a fost atacată în timp ce aștepta autobuzul. Suspectul nu s-a limitat la atingeri nedorite, ci ar fi prins-o cu forța și ar fi încercat să o apropie de el.

Percheziție și reținere: „Prădătorul bunic” în fața magistraților

În urma percheziției domiciliare, polițiștii au administrat materialul probator necesar, iar bărbatul a fost condus la sediul poliției pentru audieri maraton. Sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, specializat în abuzuri asupra minorilor, s-a dispus reținerea imediată a acestuia.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii a două infracțiuni de agresiune sexuală asupra unui minor . Suspectul urmează să fie prezentat în fața instanței cu propunere de arestare preventivă sau altă măsură restrictivă de libertate.

Deși vârsta suspectului este una neobișnuită pentru astfel de fapte, legea penală se aplică indiferent de etate, prioritatea fiind protejarea integrității fizice și psihice a minorilor. Pe tot parcursul procesului penal, persoana vizată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.