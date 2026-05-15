Deputat USR: ”Inflația este mult peste așteptări. Din 100 de lei pe care îi aveți în buzunar sau în bancă, statul v-a luat deja 9 lei”-VIDEO

Claudiu Năsui, deputat USR, a declarat, vineri, că inflația este mult peste așteptări, iar leul românesc continuă să se deprecieze, subliniind că situația nu este deloc una bună pentru România, multe companii au dat faliment, iar angajații au ajuns pe drumuri.

„Au ieșit cifrele pe primul trimestru din 2026 și lucrurile nu arată bine deloc. Economia scade cu 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, iar inflația este mult deasupra așteptărilor și chiar în creștere”, a afirmat Claudiu Năsui.

Potrivit deputatului USR, ”aceste cifre, de fapt, nu ne spun ceva nou, știm deja că lucrurile nu merg bine. Multe companii au dat faliment, au închis sau și-au mutat activitatea în Bulgaria, Estonia sau în alte țări. Mulți oameni au fost concediați, iar inflația, care, conform țintei BNR, trebuia să fie de 2,5%, și conform Guvernului, la 6,5%, ce să vezi, e aproape de 11%”.

"Din 100 de lei pe care îi aveți în buzunar sau în bancă, statul v-a luat deja 9 lei"

Fostul ministru al Economiei a subliniat că la fiecare 100 de lei statul sau banca a luat deja din buzunarul românilor 9 lei.

”Asta înseamnă o scădere tot mai puternică a puterii de cumpărare a banilor dumneavoastră. Din 100 de lei pe care îi aveți în buzunar sau în bancă, statul v-a luat deja 9 lei.

Și tot ce se întâmplă acum, să știți că era perfect previzibil. Am avertizat că se va întâmpla asta încă din momentul creșterilor de taxe de anul trecut, dar totuși am sperat într-un miracol salvator, în niște fonduri europene miraculoase care ni se promiteau, care să vină să ne proptească economia. Dar asta, evident, avea șanse foarte mici să se întâmple și, de altfel, nici nu s-a întâmplat”, a mai spus oficialul.