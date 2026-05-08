Cele trei rase de câini pe care un dresor renumit nu le recomandă. Îți vor da doar bătăi de cap

Sursă: express.co.uk

Tot mai mulți români aleg să își ia acasă un animal de companie, iar printre cele mai populare opțiuni rămân câinii și pisicile. Deși pentru mulți oameni alegerea pare simplă și emoțională, specialiștii în comportamentul canin atrag atenția că unele rase nu sunt potrivite pentru orice stil de viață.

Un dresor cu experiență de peste două decenii, Garret Wing, a explicat pentru express.co.uk . că există trei rase pe care nu le recomandă familiilor obișnuite sau celor fără experiență în creșterea câinilor. Acesta a lucrat de-a lungul carierei atât cu animale de companie, cât și cu câini antrenați pentru poliție sau competiții.

Mastiful Tibetan, un câine impresionant dar dificil de gestionat

Prima rasă menționată de specialist este Mastiful Tibetan, un câine de talie foarte mare, cunoscut pentru forța sa impresionantă și instinctele puternice de protecție.

„Începând cu numărul trei, Mastiful Tibetan. Un monstru de câine, capabil să ucidă o întreagă haită de lupi. Deci, crezi că ai nevoie de așa ceva în casa ta, alături de copiii tăi mici? Nu neapărat. Sunt cunoscuți și pentru faptul că sunt foarte încăpățânați și greu de dresat. Animale frumoase, probabil nu pentru tine”, a explicat dresorul.

Potrivit acestuia, problema nu este doar dimensiunea, ci și independența și dificultatea de dresaj, care pot deveni o provocare chiar și pentru proprietari experimentați.

Dogul german, un gigant care schimbă complet stilul de viață

A doua rasă menționată este Dogul german, cunoscut și sub numele de Marele Danez. Deși este considerat un câine blând și afectuos, dimensiunile sale impresionante îl fac dificil de integrat în multe locuințe obișnuite.

Dresorul atrage atenția că un astfel de câine poate schimba complet rutina zilnică a unei familii, inclusiv modul în care este organizată casa sau tipul de mobilier necesar.

În opinia sa, deși nu este un animal agresiv, impactul practic al dimensiunii sale este semnificativ și nu trebuie subestimat de cei care se gândesc să adopte un astfel de câine.

Cane Corso, o rasă puternică recomandată doar proprietarilor experimentați

Ultima rasă menționată de Garret Wing este Cane Corso, un câine de talie mare, folosit istoric pentru paza turmelor. În prezent, este cunoscut ca un animal extrem de puternic și protector.

„Și, în cele din urmă, dar deloc ca o chestiune secundară, vorbim despre rasa de câine numărul unu pe care nu o recomandăm familiilor: Cane Corso. Este prea dificil pentru aproximativ 99,9% dintre oameni, iar asta o spunem noi, nu doar ca dresori profesioniști, ci și ca stăpâni de Cane Corso.

Sunt adevărate „tancuri de luptă” și nu ai nevoie de așa ceva în cartierul tău liniștit de la oraș”, a spus expertul.

Potrivit specialistului, această rasă necesită experiență, disciplină și o abordare constantă în dresaj, motiv pentru care nu este potrivită pentru orice tip de familie sau pentru proprietari aflați la început de drum.