De la Craiova la succesul din Ludenscheid

Viorel Vînătoru, un român originar din Craiova, a reușit să își construiască un nume respectat în Germania, unde s-a stabilit în urmă cu un deceniu. Într-un mic orășel numit Ludenscheid, acesta a pus bazele unei afaceri care aduce bucurie nu doar oamenilor, ci și celor mai buni prieteni ai acestora: câinii. Într-o țară în care consumul de înghețată rămâne ridicat chiar și în perioadele reci, românul a înțeles rapid potențialul unei piețe de nișă, adresându-se direct iubitorilor de animale care doresc să le ofere patrupezilor un răsfăț culinar deosebit, scrie gandul.ro

Rețete speciale pentru digestia prietenilor necuvântători

Secretul succesului său constă în atenția deosebită acordată ingredientelor. Spre deosebire de înghețata destinată consumului uman, produsele create de Viorel sunt adaptate nevoilor biologice ale câinilor, excluzând zahărul alb sau laptele, ingrediente pe care organismul animalelor nu le poate digera corespunzător. Cele mai solicitate sortimente din gelateria sa sunt cele de ananas și amestecul inedit de morcov cu iaurt, însă antreprenorul oferă flexibilitate totală, putând prepara aproape orice aromă solicitată de stăpâni. Această abordare artizanală i-a cucerit pe clienții germani, recunoscuți pentru exigența lor atunci când vine vorba de calitatea produselor alimentare.

O afacere integrată în marile lanțuri de magazine

Popularitatea lui Viorel a depășit rapid granițele micii sale gelaterii, produsele sale fiind acum disponibile în câteva dintre cele mai mari și cunoscute lanțuri de magazine din Germania. Românul a devenit o adevărată celebritate locală, iar gelateria din Ludenscheid servește adesea drept punct de întâlnire pentru promoteri și influenceri care îi promovează conceptul inovator. Este un loc unde stăpânul și câinele se pot bucura simultan de un desert, fiecare având propria porție creată special pentru nevoile sale.

Impactul pe piața germană și prețul răsfățului canin

Deși pentru mulți români prețul de 3,90 euro pentru o singură cutie de înghețată destinată unui câine ar putea părea ridicat, în Germania cererea este masivă. Clienții germani nu doar că sunt dispuși să plătească acest preț, dar fac adesea comenzi serioase din timp pentru a se asigura că stocurile nu se epuizează. Succesul lui Viorel Vînătoru demonstrează cum o idee curajoasă, susținută de respectarea standardelor de sănătate animală și de adaptarea la cultura locală, poate transforma un imigrant într-un antreprenor de top într-una dintre cele mai competitive economii europene.