Economia României se confruntă în prezent cu un fenomen alarmant: o „taxă ascunsă” care erodează zilnic veniturile fiecărui cetățean. Datele recente privind indicele prețurilor de consum arată o dublare a ratei inflației în doar câteva luni, aceasta urcând de la un prag gestionabil de 4,9% în primăvara anului trecut la un nivel critic de 9,9% în martie 2026. Această explozie a prețurilor nu este un simplu accident economic, ci rezultatul direct al creșterilor abrupte de taxe, în special al majorării TVA-ului și a accizelor, măsuri care au lovit frontal economia reală.

România, „campioana” scumpirilor în Uniunea Europeană

Analizele economice indică faptul că, în absența acestor intervenții fiscale agresive, inflația s-ar fi menținut la un nivel suportabil de aproximativ 4,5%. În schimb, sub actuala strategie guvernamentală, România a devenit liderul nedorit al scumpirilor în Uniunea Europeană. Cu o rată a inflației de două ori mai mare decât a următoarei țări clasate și de peste trei ori peste media europeană, diferența se traduce printr-o devalorizare constantă a banilor la fiecare vizită la raft. Această discrepanță masivă față de partenerii europeni funcționează ca o povară fiscală mascată, resimțită cel mai acut de gospodăriile cu venituri mici și medii.

Cea mai severă eroziune a salariilor din ultimii 15 ani

Dincolo de creșterea prețurilor, statisticile privind câștigul salarial real descriu un tablou sumbru al pieței muncii. După o perioadă de stabilitate care a durat până în primăvara anului 2025, puterea de cumpărare a intrat într-un declin abrupt, marcând opt luni consecutive de scădere. Valoarea reală a muncii românilor s-a contractat rapid, puterea de cumpărare a salariului mediu scăzând la nivel național cu 7,4% în decurs de doar nouă luni.

Această prăbușire este cu atât mai vizibilă dacă privim dinamica ultimilor doi ani: s-a trecut de la un ritm pozitiv de creștere a veniturilor reale, de peste 8% la jumătatea anului 2024, la un declin de -5% la începutul anului 2026. Această răsturnare de situație reprezintă cea mai gravă lovitură dată bugetului familiilor de la marea criză financiară și până în prezent.

Impactul „Planului Bolojan” asupra nivelului de trai

Rezultatele implementării așa-numitului „Plan Bolojan” par să contrazică promisiunile de dezvoltare, generând în schimb o inflație record care a anulat ani întregi de progrese în nivelul de trai. Pe măsură ce consolidarea fiscală pune presiune pe consum, valoarea reală a pensiilor și a salariilor continuă să se deterioreze. Această combinație între taxe mai mari și putere de cumpărare scăzută a creat o criză de lichiditate în buzunarele românilor, punând sub semnul întrebării sustenabilitatea economică a populației pe termen scurt și mediu.

Radiografia crizei: Evoluția puterii de cumpărare (2024-2026)