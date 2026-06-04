Exorcist celebru din Washington, înlăturat din funcție după ce a spus că extratereștrii sunt demoni

Sursă: The Guardian

Un preot catolic cunoscut în Statele Unite pentru activitatea sa de exorcist a fost îndepărtat din funcție după ce a făcut declarații controversate despre presupusa legătură dintre aparițiile OZN și activitatea demonică. Decizia a stârnit un val de reacții în interiorul Bisericii Catolice din Washington, D.C.

Este vorba despre Monseniorul Stephen Rossetti, o figură cunoscută în mediul religios și academic american, care a fost retras din rolul de exorcist de către Cardinalul Robert McElroy, arhiepiscopul Washingtonului, scrie The Guardian .

Declarațiile despre OZN-uri care au declanșat scandalul

Totul a pornit de la un videoclip publicat pe 29 mai, în care Rossetti a făcut afirmații controversate despre fenomenele OZN și posibila existență a vieții extraterestre.

În cadrul înregistrării, acesta a susținut că „multe, dacă nu chiar majoritatea” aparițiilor de tip OZN ar putea fi explicate prin activitate demonică.

„Există un pericol aici”, a spus el în mesajul video. „Ca exorcist, am vrut să semnalez acest pericol. Și anume că demonilor le place să se ascundă... Nu vor ca noi să știm ce fac, pentru că sunt mai eficienți atunci când nu ne dăm seama.”

El a mai adăugat că, în opinia sa personală, „probabil multe, dacă nu majoritatea acestor apariții OZN sunt, de fapt, demoni”.

Decizia Bisericii: îndepărtat din funcția de exorcist

Reacția ierarhiei bisericești nu a întârziat. Pe 3 iunie, Cardinalul Robert McElroy a decis înlăturarea sa din funcția de exorcist, argumentând că afirmațiile acestuia „au subminat grav” învățătura oficială a Bisericii Catolice despre demoni și exorcism.

În același timp, Arhiepiscopia Washingtonului a rupt legăturile și cu centrul condus de Rossetti, o organizație implicată în consiliere și sprijin spiritual.

Scuze publice și reacția lui Rossetti

După decizie, Monseniorul Stephen Rossetti și-a exprimat regretul și a transmis scuze publice, afirmând că va respecta în continuare doctrina Bisericii.

Într-o declarație publicată pe site-ul Saint Michael Center, acesta a spus:

„Caut iertare pentru orice mod în care nu am fost fidel învățăturilor Magisteriului Bisericii, în special în videoclipul menționat despre ‘extratereștri și demonic’.”

El a adăugat că obediența față de Biserică este esențială și că va continua să își supună activitatea acestor principii.

Cine este Stephen Rossetti

Monseniorul Stephen Rossetti, în vârstă de 74 de ani, a fost timp de peste 15 ani exorcist-șef în Arhidieceza din Washington.

Între 1993 și 2009, el a condus St. Luke Institute din Silver Spring, o instituție specializată în tratarea problemelor de sănătate mentală în rândul clerului, inclusiv a unor cazuri care au implicat acuzații de abuz sexual, potrivit The Washington Post.

De asemenea, Rossetti a fost profesor la Catholic University și a servit timp de aproximativ un deceniu ca preot capelan pentru echipa de baseball Washington Nationals din MLB.

În 2023, într-un interviu acordat Associated Press, el declara că influențele demonice ar fi în creștere, pe fondul scăderii credinței, al practicilor oculte și al comportamentelor considerate păcătoase.

Astăzi, cazul său rămâne unul dintre cele mai neobișnuite episoade în care credința, știința și teoriile despre fenomene neidentificate se intersectează direct în spațiul public american.