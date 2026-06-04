PNL, mesaj după nominalizarea lui Eugen Tomac: liberalii resping orice guvern alături de PSD

Sursă: realitatea.net

Partidul Național Liberal a anunțat că, după nominalizarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, va analiza programul de guvernare săptămâna viitoare, dar își menține poziția de a nu va intra în nicio formulă de guvernare alături de PSD.

Conducerea liberală spune că actuala criză politică și dificultățile economice sunt rezultatul politicilor promovate de PSD, iar revenirea la o astfel de formulă „nu reprezintă o soluție pentru viitorul țării”.

Liberalii transmit că nu vor susține niciun program care ar dilua reformele, disciplina bugetară sau buna guvernare, subliniind că România are nevoie de stabilitate și credibilitate în fața partenerilor externi. În același timp, PNL avertizează că un guvern tehnocrat ar avea o legitimitate limitată, însă consideră că PSD ar fi trebuit să își asume responsabilitatea unei propuneri de premier, fiind primul partid în Parlament.

În mesajul oficial, PNL insistă că rămâne consecvent principiilor sale și interesului național, reafirmând că nu va gira nicio formulă politică în care PSD revine la putere, indiferent de contextul negocierilor.